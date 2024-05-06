Что такое ресторан самообслуживания, который хотят открыть в Кургане

Бизнесмен из Новосибирска меняет ресторанный бизнес в Кургане

06 мая 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Ресторан самообслуживания сэкономит деньги бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы В Кургане на базе бывшего психдиспансера планируется открытие ресторана самообслуживания. Помещение под свой бизнес выкупил предприниматель из Новосибирска. Корреспондент URA.RU объясняет, что такое ресторан самообслуживания и в чем преимущества такого формата бизнеса. «Этот формат популярен среди студентов и офисных работников благодаря быстрому обслуживанию и удобству „шведского стола“. Рестораны самообслуживания, напоминающие фастфуд, обычно располагаются в деловых районах и отличаются уникальным декором и планировкой», — так сообщается в открытых данных. Существуют разные системы самообслуживания. Например, такая как Table Tender, которая используется в барах, позволяет клиентам самостоятельно наливать алкогольные напитки. Эксперты считают, что этот метод способствует увеличению продаж и повышению уровня потребления. Электроника отслеживает количество выпитого, учитывая время и номер столика. Такие системы обходятся примерно в 100 000 долларов и могут обслуживать несколько столиков одновременно, но также сопряжены с риском увеличения краж и конкуренции. Преимущества, в частности, для бизнесменов, включают экономию на зарплате персонала, увеличение лояльности клиентов за счет скорости обслуживания, гибкость ценообразования, увеличение товарооборота и возможность расширения заведения. Самообслуживание может быть реализовано в различных форматах: от полного до частичного, с разными формами расчета — предварительным, последующим или непосредственным. Это позволяет каждому ресторану или кафе подобрать оптимальную модель работы, которая будет соответствовать потребностям его клиентов и особенностям бизнеса. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Новосибирска Сергей Решилов, владеющий сетью ресторанов и гостиниц, через одну из своих компаний выкупил помещения бывшего психдиспансера в центре Кургана за 24,5 миллиона рублей. Позднее, стало известно, что в центре Кургана он планирует открыть первый ресторан самообслуживания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на базе бывшего психдиспансера планируется открытие ресторана самообслуживания. Помещение под свой бизнес выкупил предприниматель из Новосибирска. Корреспондент URA.RU объясняет, что такое ресторан самообслуживания и в чем преимущества такого формата бизнеса. «Этот формат популярен среди студентов и офисных работников благодаря быстрому обслуживанию и удобству „шведского стола“. Рестораны самообслуживания, напоминающие фастфуд, обычно располагаются в деловых районах и отличаются уникальным декором и планировкой», — так сообщается в открытых данных. Существуют разные системы самообслуживания. Например, такая как Table Tender, которая используется в барах, позволяет клиентам самостоятельно наливать алкогольные напитки. Эксперты считают, что этот метод способствует увеличению продаж и повышению уровня потребления. Электроника отслеживает количество выпитого, учитывая время и номер столика. Такие системы обходятся примерно в 100 000 долларов и могут обслуживать несколько столиков одновременно, но также сопряжены с риском увеличения краж и конкуренции. Преимущества, в частности, для бизнесменов, включают экономию на зарплате персонала, увеличение лояльности клиентов за счет скорости обслуживания, гибкость ценообразования, увеличение товарооборота и возможность расширения заведения. Самообслуживание может быть реализовано в различных форматах: от полного до частичного, с разными формами расчета — предварительным, последующим или непосредственным. Это позволяет каждому ресторану или кафе подобрать оптимальную модель работы, которая будет соответствовать потребностям его клиентов и особенностям бизнеса. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Новосибирска Сергей Решилов, владеющий сетью ресторанов и гостиниц, через одну из своих компаний выкупил помещения бывшего психдиспансера в центре Кургана за 24,5 миллиона рублей. Позднее, стало известно, что в центре Кургана он планирует открыть первый ресторан самообслуживания.