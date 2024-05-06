В тюменском Рощино предотвратили контрабанду рублей в крупном размере

Из Тюмени за границу попытались незаконно вывезти более 3,3 млн рублей

Большая часть конфискованных денег ушла на штраф за контрабанду Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Тюмени пассажир рейса в Ташкент попытался контрабандой перевезти за границу более 3,3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной таможни.

«Сотрудники таможенного поста аэропорта Рощино предотвратили контрабанду денежных средств в крупном размере. Пассажир, вылетающий из Тюмени в Ташкент, пытался вывезти 3 395 800 рублей в сумке с документами», — рассказали в пресс-службе.

В «зеленом» коридоре аэропорта мужчину остановили для досмотра. При этом он сам признался таможенникам, что везет с собой наличные. Однако при пересчете оказалось, что сумма в четыре раза превышает ту, что разрешена к вывозу без декларирования.

На мужчину возбудили уголовное дело. Как выяснилось, он заранее знал правила вывоза денег, но не посчитал нужным их соблюдать. Вину подсудимый не признал. Его приговорили к ограничению свободы сроком на полгода и штрафу в 2 653 723 рубля. 742 077 рублей или 10 000 долларов США в эквиваленте, то есть разрешенную к перемещению сумму на дату совершения преступления, мужчине вернули.