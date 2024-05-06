Курганскому продюсеру Максиму Фадееву — 56 лет

Максим Фадеев празднует день рождения

06 мая 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Курганский продюсер Фадеев отмечает 56 лет Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Продюсеру и музыканту Максиму Фадееву исполнилось 56 лет. В музыкальной индустрии он более 30 лет. А сам он родом из Кургана. URA.RU в честь дня рождения знаменитого земляка вспоминает, с чего начинал свой творческий путь продюсер известных музыкантов России и чего достиг к своим 56 годам. «Сегодня, в мой день рождения, я традиционно хочу поблагодарить всех вас за любовь и преданность на протяжении всех этих лет. Без вас мой путь был бы намного тяжелее», — пишет у себя в telegram-канале Максим Фадеев. Ранние годы и музыка через смерть Музыка окружала Фадеева с самого рождения. Его отец был завучем в музыкальном училище, а мама — музруком в Дворце культуры строителей. Уже в пять лет юного Максима отправили учиться в музыкальную школу. Всю юность Фадеев учился игре на инструментах. Толчком к написанию первых песен стал трагический случай — начались проблемы с сердцем, что привело к клинической смерти. Пережив это, начал мечтать о карьере музыканта, сочинил песню «Танцуй на битом стекле». Но тяжелые периоды на этом не закончились. Когда Фадеев еще был участником местной группы «Конвой», у музыканта произошел конфликт с бандитами. В драке ему сломали лодыжки, перебили пальцы и раненого бросили в лесу. После того как Фадеев восстановился, он вернулся к деятельности «Конвоя». Первая слава Известность Фадееву принесло участие в конкурсе «Юрмала-89». Фадеев прошел зональный отборочный тур в Екатеринбурге, после отбор и в Москве. Когда будущий курганский продюсер занял третье место, конкурс уже переименовали в «Ялта-90». За призовое место Фадеев получил 500 рублей. Однако известность к нему пришла иная — стали поступать заказы на джинглы, заставки и музыку для рекламы. Но его заметил шоумен Сергей Крылов, который пригласил Фадеева в столицу, куда тот и перебрался в 1993 году. Постепенно музыкант начинает работать с такими именитыми певцами, как Валерий Леонтьев, Лариса Долина и Вячеслав Малежик. Первый проект — Линда Фадеев начал работать со Светланой Гейман (настоящее имя певицы Линды) по совету знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука. Тот рассказал курганскому продюсеру, что начинающая артистка ищет себе аранжировщика. Их сотрудничество началось в 1993 и продлилось до 1999 года. Ради этого проекта Фадееву пришлось переехать в Германию. Их союз имел успех — совместный концерт наблюдали около 400 000 зрителей, что для тогдашнего шоу-бизнеса было абсолютным рекордом. Один альбом Линды, написанный Фадеевым, получил статус «платинового», еще один — «золотого». Но дуэт Светлана и курганского продюсера распался — произошел конфликт, причины которого общественности так и не удалось выяснить. «Я отдал этой певице все, что я умел на тот момент. А Линда вкладывала все, что она умела, поэтому и получился такой проект», — так высказывался Фадеев о работе с певицей. Школа жизни под названием «Фабрика звезд-2» После закрытия проекта «Линда» Максим Фадеев возвращается в Россию. Здесь ему поступило предложение от главы Первого канала Константина Эрнста — его позвали стать продюсером музыкального телепроекта «Фабрика звезд-2». Уже спустя годы у себя в telegram-канале Фадеев рассказывал, что условия в проекте были спартанскими и шоу стало для него настоящей школой жизни. Как рассказывал продюсер, за семь дней нужно было выдать семь разных песен для участников (с ним тогда на проекте были две землячки — Юлия Савичева и Елена Темникова, а также Полина Гагарина, Иракли и Пьер Нарцисс). Телепроект принес славу многим участникам — Гагарина, Савичева и Темникова участвовали в Международном конкурсе «Евровидение» в разные годы. Скандалы с подопечными «Макс в последнее время перебарщивает. Думает, вокруг него все такие плохие, один он хороший. Возникает много вопросов. От него же убежали все артисты. Ладно еще Наргиз, у нее с головой не в порядке, но он и с девчонками из SEREBRO рассорился», — такие высказывания звучат в шоу-бизнесе. Максим Фадеев в качестве продюсера и аранжировщика работал со многими артистами. Но не со всеми сотрудничество складывалось гладко. В карьере Фадеева несколько кейсов, когда проекты закрывались из-за тихих разрывов и громких скандалов. Первой была Линда, потом у курганского артиста произошел конфликт с бывшей подопечной Полиной Гагариной. По одной из версий, та отказалась заключать контракт по окончанию «Фабрики». Тихое расставание у Фадеева случилось с землячкой Юлией Савичевой. Причина долгое время оставалась неизвестной, но были намеки, что курганской певице пришлось покинуть проект из-за давления со стороны других артистов. Следом ушла и другая землячка — Елена Темникова. Она оставалась недовольна образом, который создавался в группе Serebro. Проблема была и в натянутых отношениях с другой участницей — Ольгой Серябкиной. Самый громкий разрыв у Фадеева произошел с подопечной и финалисткой шоу «Голос» Наргиз. Она приглянулась ему на телепроекте своим голосом и экстравагантной внешностью. В одном из интервью Наргиз обвинила Фадеева в тирании, мстительности и травле, а продюсер, в свою очередь, раскритиковал русофобские высказывания певицы. Конфликт так и остался неразрешенным. Хоть права на песни и принадлежат Фадееву, Наргиз продолжает выступать с этими композициями за границей. Последний скандал произошел с Натальей Ионовой (всем она более известна под именем Глюк’oZа). Причиной разрыва стала скандальная «голая вечеринка», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Фадеев осудил присутствие своей подопечной на скандальном мероприятии. Дошло до того, что продюсер отобрал у певицы права на песни и сценическое имя. Награды и признание На счету подопечных Фадеева множество наград. Все композиции, которые получали признание на всероссийских премиях — написаны курганским артистом. Среди них «Золотой граммофон» в большом количестве, «Песня года», премии телеканалов Муз-ТВ и MTV и множество других. Продюсер из Кургана получил признание мастодонтов российской эстрады и даже основал собственный лейбл — MALFA. И по сей день Максим Фадеев выпускает собственные песни, пишет музыку для других артистов и фильмов. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям. Желаем Максиму Фадееву творческих успехов, вдохновения для новых композиций и проектов, а также — здоровья! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсеру и музыканту Максиму Фадееву исполнилось 56 лет. В музыкальной индустрии он более 30 лет. А сам он родом из Кургана. URA.RU в честь дня рождения знаменитого земляка вспоминает, с чего начинал свой творческий путь продюсер известных музыкантов России и чего достиг к своим 56 годам. «Сегодня, в мой день рождения, я традиционно хочу поблагодарить всех вас за любовь и преданность на протяжении всех этих лет. Без вас мой путь был бы намного тяжелее», — пишет у себя в telegram-канале Максим Фадеев. Музыка окружала Фадеева с самого рождения. Его отец был завучем в музыкальном училище, а мама — музруком в Дворце культуры строителей. Уже в пять лет юного Максима отправили учиться в музыкальную школу. Всю юность Фадеев учился игре на инструментах. Толчком к написанию первых песен стал трагический случай — начались проблемы с сердцем, что привело к клинической смерти. Пережив это, начал мечтать о карьере музыканта, сочинил песню «Танцуй на битом стекле». Но тяжелые периоды на этом не закончились. Когда Фадеев еще был участником местной группы «Конвой», у музыканта произошел конфликт с бандитами. В драке ему сломали лодыжки, перебили пальцы и раненого бросили в лесу. После того как Фадеев восстановился, он вернулся к деятельности «Конвоя». Известность Фадееву принесло участие в конкурсе «Юрмала-89». Фадеев прошел зональный отборочный тур в Екатеринбурге, после отбор и в Москве. Когда будущий курганский продюсер занял третье место, конкурс уже переименовали в «Ялта-90». За призовое место Фадеев получил 500 рублей. Однако известность к нему пришла иная — стали поступать заказы на джинглы, заставки и музыку для рекламы. Но его заметил шоумен Сергей Крылов, который пригласил Фадеева в столицу, куда тот и перебрался в 1993 году. Постепенно музыкант начинает работать с такими именитыми певцами, как Валерий Леонтьев, Лариса Долина и Вячеслав Малежик. Фадеев начал работать со Светланой Гейман (настоящее имя певицы Линды) по совету знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука. Тот рассказал курганскому продюсеру, что начинающая артистка ищет себе аранжировщика. Их сотрудничество началось в 1993 и продлилось до 1999 года. Ради этого проекта Фадееву пришлось переехать в Германию. Их союз имел успех — совместный концерт наблюдали около 400 000 зрителей, что для тогдашнего шоу-бизнеса было абсолютным рекордом. Один альбом Линды, написанный Фадеевым, получил статус «платинового», еще один — «золотого». Но дуэт Светлана и курганского продюсера распался — произошел конфликт, причины которого общественности так и не удалось выяснить. «Я отдал этой певице все, что я умел на тот момент. А Линда вкладывала все, что она умела, поэтому и получился такой проект», — так высказывался Фадеев о работе с певицей. После закрытия проекта «Линда» Максим Фадеев возвращается в Россию. Здесь ему поступило предложение от главы Первого канала Константина Эрнста — его позвали стать продюсером музыкального телепроекта «Фабрика звезд-2». Уже спустя годы у себя в telegram-канале Фадеев рассказывал, что условия в проекте были спартанскими и шоу стало для него настоящей школой жизни. Как рассказывал продюсер, за семь дней нужно было выдать семь разных песен для участников (с ним тогда на проекте были две землячки — Юлия Савичева и Елена Темникова, а также Полина Гагарина, Иракли и Пьер Нарцисс). Телепроект принес славу многим участникам — Гагарина, Савичева и Темникова участвовали в Международном конкурсе «Евровидение» в разные годы. «Макс в последнее время перебарщивает. Думает, вокруг него все такие плохие, один он хороший. Возникает много вопросов. От него же убежали все артисты. Ладно еще Наргиз, у нее с головой не в порядке, но он и с девчонками из SEREBRO рассорился», — такие высказывания звучат в шоу-бизнесе. Максим Фадеев в качестве продюсера и аранжировщика работал со многими артистами. Но не со всеми сотрудничество складывалось гладко. В карьере Фадеева несколько кейсов, когда проекты закрывались из-за тихих разрывов и громких скандалов. Первой была Линда, потом у курганского артиста произошел конфликт с бывшей подопечной Полиной Гагариной. По одной из версий, та отказалась заключать контракт по окончанию «Фабрики». Тихое расставание у Фадеева случилось с землячкой Юлией Савичевой. Причина долгое время оставалась неизвестной, но были намеки, что курганской певице пришлось покинуть проект из-за давления со стороны других артистов. Следом ушла и другая землячка — Елена Темникова. Она оставалась недовольна образом, который создавался в группе Serebro. Проблема была и в натянутых отношениях с другой участницей — Ольгой Серябкиной. Самый громкий разрыв у Фадеева произошел с подопечной и финалисткой шоу «Голос» Наргиз. Она приглянулась ему на телепроекте своим голосом и экстравагантной внешностью. В одном из интервью Наргиз обвинила Фадеева в тирании, мстительности и травле, а продюсер, в свою очередь, раскритиковал русофобские высказывания певицы. Конфликт так и остался неразрешенным. Хоть права на песни и принадлежат Фадееву, Наргиз продолжает выступать с этими композициями за границей. Последний скандал произошел с Натальей Ионовой (всем она более известна под именем Глюк’oZа). Причиной разрыва стала скандальная «голая вечеринка», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Фадеев осудил присутствие своей подопечной на скандальном мероприятии. Дошло до того, что продюсер отобрал у певицы права на песни и сценическое имя. На счету подопечных Фадеева множество наград. Все композиции, которые получали признание на всероссийских премиях — написаны курганским артистом. Среди них «Золотой граммофон» в большом количестве, «Песня года», премии телеканалов Муз-ТВ и MTV и множество других. Продюсер из Кургана получил признание мастодонтов российской эстрады и даже основал собственный лейбл — MALFA. И по сей день Максим Фадеев выпускает собственные песни, пишет музыку для других артистов и фильмов. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям. Желаем Максиму Фадееву творческих успехов, вдохновения для новых композиций и проектов, а также — здоровья!