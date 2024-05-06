06 мая 2024

В Тюмени увеличат количество автобусов до кладбищ

© Служба новостей «URA.RU»
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Размытая дорога. Сочи, школьный автобус, автобус
14 мая увеличат количество автобусов на маршрутах №32 и 121 Фото:

В Тюмени в родительский день 14 мая увеличат количество автобусов до кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также с 11 по 13 мая на маршрутах №121 и 32 выйдут дополнительные автобусы большой вместимости.

«На маршруте № 121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» будет организовано движение семи автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте № 32 «ЖДВ — с/о «Приволье» будет курсировать пять автобусов большого класса вместимости. Накануне родительского дня с 11 по 13 мая по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 — четыре автобуса большого класса вместимости», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Расписание рейсов можно посмотреть в приложении «Тюменский транспорт». А также график будет доступен на сайте Тюменьгортранс.

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В Тюмени в родительский день 14 мая увеличат количество автобусов до кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также с 11 по 13 мая на маршрутах №121 и 32 выйдут дополнительные автобусы большой вместимости. «На маршруте № 121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» будет организовано движение семи автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте № 32 «ЖДВ — с/о «Приволье» будет курсировать пять автобусов большого класса вместимости. Накануне родительского дня с 11 по 13 мая по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 — четыре автобуса большого класса вместимости», — сообщили в пресс-службе мэрии. Расписание рейсов можно посмотреть в приложении «Тюменский транспорт». А также график будет доступен на сайте Тюменьгортранс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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