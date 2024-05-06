В Тюмени увеличат количество автобусов до кладбищ

07 мая 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

14 мая увеличат количество автобусов на маршрутах №32 и 121 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в родительский день 14 мая увеличат количество автобусов до кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также с 11 по 13 мая на маршрутах №121 и 32 выйдут дополнительные автобусы большой вместимости. «На маршруте № 121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» будет организовано движение семи автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте № 32 «ЖДВ — с/о «Приволье» будет курсировать пять автобусов большого класса вместимости. Накануне родительского дня с 11 по 13 мая по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 — четыре автобуса большого класса вместимости», — сообщили в пресс-службе мэрии. Расписание рейсов можно посмотреть в приложении «Тюменский транспорт». А также график будет доступен на сайте Тюменьгортранс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в родительский день 14 мая увеличат количество автобусов до кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также с 11 по 13 мая на маршрутах №121 и 32 выйдут дополнительные автобусы большой вместимости. «На маршруте № 121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» будет организовано движение семи автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте № 32 «ЖДВ — с/о «Приволье» будет курсировать пять автобусов большого класса вместимости. Накануне родительского дня с 11 по 13 мая по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 — четыре автобуса большого класса вместимости», — сообщили в пресс-службе мэрии. Расписание рейсов можно посмотреть в приложении «Тюменский транспорт». А также график будет доступен на сайте Тюменьгортранс.