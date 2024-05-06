«Частично»: в центральном парке Кургана сносят стройку рядом с набережной. Фото, видео

В центральном парке Кургана сносят долгострой

07 мая 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

В ЦПКиО частично снесли долгострой из красного кирпича Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Кургана сносят кирпичный долгострой рядом с набережной. На объекте, которые не могли закончить десятки лет, демонтировали железные перекрытия и часть стен. На его месте планируют создать детский центр развлечений, передает корреспондент URA.RU. Бизнесмен Андрей Лустин, владеющий недостроенным зданием, пояснил агентству, что снос будет частичным. «В ЦПКиО частично снесли недостроенное здание рядом с набережной. Демонтированы железные конструкции, местами почти до фундамента разрушены стены», — передает корреспондент, побывавший на объекте. Работы по демонтажу здания начались в апреле 2023 года. Тогда спецтехника убрала лишь небольшую часть кирпича, а сам недострой был обнесен металлическим забором. Объект в ЦПКиО был приобретен бизнесменом Лустиным в 1999 году, а через шесть лет был оформлен в аренду на 49 лет. За последние десятки лет на этом месте в разное время хотели сделать кафе и физкультурно-оздоровительный комплекс, однако власти не разрешали закончить объект. Сначала чиновники сомневались, что предприниматель сможет разместить мусорные баки на небольшом участке, потом поднимали на обсуждение возможность реализации алкоголя в парке. Итогом жарких дискуссий стало то, что мэрия Кургана более 20 лет откладывала согласование амбициозных проектов бизнесмена. В ЦПКиО частично сносят здание долгостроя Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Долгие годы объект стоял заброшенным Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU На его месте планируют построить центр для детских праздников Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Так недострой в парке выглядел в апреле 2023 года, когда его только начали демонтировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Кургана сносят кирпичный долгострой рядом с набережной. На объекте, которые не могли закончить десятки лет, демонтировали железные перекрытия и часть стен. На его месте планируют создать детский центр развлечений, передает корреспондент URA.RU. Бизнесмен Андрей Лустин, владеющий недостроенным зданием, пояснил агентству, что снос будет частичным. «В ЦПКиО частично снесли недостроенное здание рядом с набережной. Демонтированы железные конструкции, местами почти до фундамента разрушены стены», — передает корреспондент, побывавший на объекте. Работы по демонтажу здания начались в апреле 2023 года. Тогда спецтехника убрала лишь небольшую часть кирпича, а сам недострой был обнесен металлическим забором. Объект в ЦПКиО был приобретен бизнесменом Лустиным в 1999 году, а через шесть лет был оформлен в аренду на 49 лет. За последние десятки лет на этом месте в разное время хотели сделать кафе и физкультурно-оздоровительный комплекс, однако власти не разрешали закончить объект. Сначала чиновники сомневались, что предприниматель сможет разместить мусорные баки на небольшом участке, потом поднимали на обсуждение возможность реализации алкоголя в парке. Итогом жарких дискуссий стало то, что мэрия Кургана более 20 лет откладывала согласование амбициозных проектов бизнесмена.