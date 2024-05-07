Помощник депутата Госдумы Бурматова с фронта идет на выборы в гордуму Челябинска

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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, панов юрий
Юрий Панов все же собрался на праймериз в гордуму Челябинска Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, исключенный из «Единой России» за дискредитацию партии и ушедший на СВО, заявил об участие в сентябрьских выборах челябинской думы. Об этом сообщил 7 мая источник URA.RU в партийных кругах.

«Заявление от Панова о регистрации его на праймериз поступило. Сейчас приходится решать сразу несколько связанных с этим проблем. С одной стороны, исключение из партии, которое он сейчас оспаривает в суде, и былые судимости Панова препятствуют его регистрации. С другой стороны, для его коллеги по гордуме Виталия Рыльских за его заслуги перед партией, городом и поддержку СВО Москва разрешила сделать исключение», — пояснил инсайдер.

В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Сам Панов недоступен для связи.

Панов был заочно исключен из ЕР «за дискредитацию партии» областным политсоветом после того, как перестал выходить на связь с начала сентября 2023 года после допроса в СКР. Поводом стали обыски и аресты, проведенные ФСБ в рамках расследования многомилионных махинаций в МУП «ПОВВ». Еще одной причиной стал разгром офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. С исключением народный избранник не согласился и подал в суд на региональное руководство партии. К тому же, как выяснилось, осенью 2023 года он подписал контракт об участии в спецоперации и отбыл на фронт, а затем и продлил контракт с подразделением «Эспаньола».

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Помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, исключенный из «Единой России» за дискредитацию партии и ушедший на СВО, заявил об участие в сентябрьских выборах челябинской думы. Об этом сообщил 7 мая источник URA.RU в партийных кругах. «Заявление от Панова о регистрации его на праймериз поступило. Сейчас приходится решать сразу несколько связанных с этим проблем. С одной стороны, исключение из партии, которое он сейчас оспаривает в суде, и былые судимости Панова препятствуют его регистрации. С другой стороны, для его коллеги по гордуме Виталия Рыльских за его заслуги перед партией, городом и поддержку СВО Москва разрешила сделать исключение», — пояснил инсайдер. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Сам Панов недоступен для связи. Панов был заочно исключен из ЕР «за дискредитацию партии» областным политсоветом после того, как перестал выходить на связь с начала сентября 2023 года после допроса в СКР. Поводом стали обыски и аресты, проведенные ФСБ в рамках расследования многомилионных махинаций в МУП «ПОВВ». Еще одной причиной стал разгром офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. С исключением народный избранник не согласился и подал в суд на региональное руководство партии. К тому же, как выяснилось, осенью 2023 года он подписал контракт об участии в спецоперации и отбыл на фронт, а затем и продлил контракт с подразделением «Эспаньола».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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