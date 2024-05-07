Помощник депутата Госдумы Бурматова с фронта идет на выборы в гордуму Челябинска

07 мая 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, исключенный из «Единой России» за дискредитацию партии и ушедший на СВО, заявил об участие в сентябрьских выборах челябинской думы. Об этом сообщил 7 мая источник URA.RU в партийных кругах. «Заявление от Панова о регистрации его на праймериз поступило. Сейчас приходится решать сразу несколько связанных с этим проблем. С одной стороны, исключение из партии, которое он сейчас оспаривает в суде, и былые судимости Панова препятствуют его регистрации. С другой стороны, для его коллеги по гордуме Виталия Рыльских за его заслуги перед партией, городом и поддержку СВО Москва разрешила сделать исключение», — пояснил инсайдер. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Сам Панов недоступен для связи. Панов был заочно исключен из ЕР «за дискредитацию партии» областным политсоветом после того, как перестал выходить на связь с начала сентября 2023 года после допроса в СКР. Поводом стали обыски и аресты, проведенные ФСБ в рамках расследования многомилионных махинаций в МУП «ПОВВ». Еще одной причиной стал разгром офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. С исключением народный избранник не согласился и подал в суд на региональное руководство партии. К тому же, как выяснилось, осенью 2023 года он подписал контракт об участии в спецоперации и отбыл на фронт, а затем и продлил контракт с подразделением «Эспаньола».