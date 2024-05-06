06 мая 2024

В зоне СВО погиб санитар из ЯНАО

В зоне СВО погиб медик из Ноябрьска Сергей Черныш
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске будут прощаться с погибшим при исполнении воинского долга Сергеем Чернышом Фото:

В зоне проведения специально военной операции при исполнении воинского долга погиб житель Ноябрьска, санитар приемного отделения Сергей Черныш. На Донбасс он уехал служить добровольцем. Об этом сообщает пресс-служба Ноябрьской ЦГБ.

«В 2023 году он отправился в зону военных действий добровольцем. Сергей — это достойный пример для подражания, любви к Родине, патриотизма, смелости, и отважности», — сообщает источник в Telegram.

Ранее стало известно, что житель Лабытнанги (ЯНАО) Игорь Щеглов погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Также при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Олег Хватов.

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В зоне проведения специально военной операции при исполнении воинского долга погиб житель Ноябрьска, санитар приемного отделения Сергей Черныш. На Донбасс он уехал служить добровольцем. Об этом сообщает пресс-служба Ноябрьской ЦГБ. «В 2023 году он отправился в зону военных действий добровольцем. Сергей — это достойный пример для подражания, любви к Родине, патриотизма, смелости, и отважности», — сообщает источник в Telegram. Ранее стало известно, что житель Лабытнанги (ЯНАО) Игорь Щеглов погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Также при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Олег Хватов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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