В зоне СВО погиб санитар из ЯНАО

В зоне проведения специально военной операции при исполнении воинского долга погиб житель Ноябрьска, санитар приемного отделения Сергей Черныш. На Донбасс он уехал служить добровольцем. Об этом сообщает пресс-служба Ноябрьской ЦГБ.
«В 2023 году он отправился в зону военных действий добровольцем. Сергей — это достойный пример для подражания, любви к Родине, патриотизма, смелости, и отважности», — сообщает источник в Telegram.
Ранее стало известно, что житель Лабытнанги (ЯНАО) Игорь Щеглов погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Также при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Олег Хватов.
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В зоне проведения специально военной операции при исполнении воинского долга погиб житель Ноябрьска, санитар приемного отделения Сергей Черныш. На Донбасс он уехал служить добровольцем. Об этом сообщает пресс-служба Ноябрьской ЦГБ. «В 2023 году он отправился в зону военных действий добровольцем. Сергей — это достойный пример для подражания, любви к Родине, патриотизма, смелости, и отважности», — сообщает источник в Telegram. Ранее стало известно, что житель Лабытнанги (ЯНАО) Игорь Щеглов погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Также при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Олег Хватов.