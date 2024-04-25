На Донбассе погиб военнослужащий из ЯНАО

Житель Лабытнанги (ЯНАО) Игорь Щеглов погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе города.
«Лабытнанги будет прощаться со своим Героем. Защищая мир на Донбассе и наших соотечественников, погиб Игорь Щеглов. … Скорбим вместе со всеми земляками, кто воспринял боль потери, как свою личную трагедию. Светлая память Герою» — написано в telegram-канале ведомства.
Глава Лабытнанги выразила Марина Трескова выразила соболезнования родным и близким погибшего. В субботу 27 апреля в 12:00 состоится отпевание в Георгиевском храме, в 13:00 — похороны на новом кладбище.
Ранее URA.RU рассказывало о новых мерах поддержки для участников СВО. Ветераны боевых действий смогут получить электронное удостоверение, упрощающее доступ к получению социальных выплат.
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Житель Лабытнанги (ЯНАО) Игорь Щеглов погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе города. «Лабытнанги будет прощаться со своим Героем. Защищая мир на Донбассе и наших соотечественников, погиб Игорь Щеглов. … Скорбим вместе со всеми земляками, кто воспринял боль потери, как свою личную трагедию. Светлая память Герою» — написано в telegram-канале ведомства. Глава Лабытнанги выразила Марина Трескова выразила соболезнования родным и близким погибшего. В субботу 27 апреля в 12:00 состоится отпевание в Георгиевском храме, в 13:00 — похороны на новом кладбище. Ранее URA.RU рассказывало о новых мерах поддержки для участников СВО. Ветераны боевых действий смогут получить электронное удостоверение, упрощающее доступ к получению социальных выплат.