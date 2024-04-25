25 апреля 2024
24 апреля 2024

На Донбассе погиб военнослужащий из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
В Лабытнанги простятся с участником СВО, погибшем на Донбассе Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) Игорь Щеглов погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе города.

«Лабытнанги будет прощаться со своим Героем. Защищая мир на Донбассе и наших соотечественников, погиб Игорь Щеглов. … Скорбим вместе со всеми земляками, кто воспринял боль потери, как свою личную трагедию. Светлая память Герою» — написано в telegram-канале ведомства.

Глава Лабытнанги выразила Марина Трескова выразила соболезнования родным и близким погибшего. В субботу 27 апреля в 12:00 состоится отпевание в Георгиевском храме, в 13:00 — похороны на новом кладбище.

Ранее URA.RU рассказывало о новых мерах поддержки для участников СВО. Ветераны боевых действий смогут получить электронное удостоверение, упрощающее доступ к получению социальных выплат.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) Игорь Щеглов погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе города. «Лабытнанги будет прощаться со своим Героем. Защищая мир на Донбассе и наших соотечественников, погиб Игорь Щеглов. … Скорбим вместе со всеми земляками, кто воспринял боль потери, как свою личную трагедию. Светлая память Герою» — написано в telegram-канале ведомства. Глава Лабытнанги выразила Марина Трескова выразила соболезнования родным и близким погибшего. В субботу 27 апреля в 12:00 состоится отпевание в Георгиевском храме, в 13:00 — похороны на новом кладбище. Ранее URA.RU рассказывало о новых мерах поддержки для участников СВО. Ветераны боевых действий смогут получить электронное удостоверение, упрощающее доступ к получению социальных выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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