Суд привлек мэрию Ноябрьска соответчиком по иску скандального депутата. Инсайд

Мэрия Ноябрьска стала соответчиком по иску против городской думы

07 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Мэрию Ноябрьска привлекли к разбирательствам по иску против гордумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Ноябрьска (ЯНАО) стала соответчиком по иску депутата городской думы Александра Бондарчука — он обратился в суд после отказа руководства думы предоставлять запрошенную им информацию. О движении дела агентству рассказали источники в политических структурах Ямала. «Суд решил привлечь администрацию, поскольку одна из ответчиц по делу, начальник отдела по обеспечению деятельности думы Елена Сова, является должностным лицом. На это место ее назначал глава города», — сообщил агентству инсайдер. Ответчики также настаивали на том, чтобы включить в дело городского прокурора Сергея Полуяхтова, который, по их словам, мог предоставить значимые ответы на вопросы суда. Это решение было оставлено без удовлетворения. Подавший иск депутат Александр Бондарчук в разговоре с корреспондентом агентства рассказал, что суд еще не перешел к основной части слушаний — на данный момент определены только стороны судебного процесса. Следующее заседание запланировано на 21 мая. Ранее URA.RU сообщало о причинах начала судебных разбирательств. Агентство направило официальный запрос информации в администрацию Ноябрьска. Получить комментарий Елены Сова, также выступающей ответчиком, агентству не удалось — на звонки корреспондента она не ответила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Ноябрьска (ЯНАО) стала соответчиком по иску депутата городской думы Александра Бондарчука — он обратился в суд после отказа руководства думы предоставлять запрошенную им информацию. О движении дела агентству рассказали источники в политических структурах Ямала. «Суд решил привлечь администрацию, поскольку одна из ответчиц по делу, начальник отдела по обеспечению деятельности думы Елена Сова, является должностным лицом. На это место ее назначал глава города», — сообщил агентству инсайдер. Ответчики также настаивали на том, чтобы включить в дело городского прокурора Сергея Полуяхтова, который, по их словам, мог предоставить значимые ответы на вопросы суда. Это решение было оставлено без удовлетворения. Подавший иск депутат Александр Бондарчук в разговоре с корреспондентом агентства рассказал, что суд еще не перешел к основной части слушаний — на данный момент определены только стороны судебного процесса. Следующее заседание запланировано на 21 мая. Ранее URA.RU сообщало о причинах начала судебных разбирательств. Агентство направило официальный запрос информации в администрацию Ноябрьска. Получить комментарий Елены Сова, также выступающей ответчиком, агентству не удалось — на звонки корреспондента она не ответила.