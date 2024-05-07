В Тобольске займутся сохранением объектов культурного наследия

В Тобольске (Тюменская область) для привлечения туристов займутся сохранением объектов культурного наследия. Об этом рассказал заместитель главы города Юрий Вавакин. В текущем году власти приступят к разработке проектной документации.
«Для привлечения туристов в Тобольск одной из главных задач стоит сохранение культурного наследия. В этом году администрация города приступает к разработке научно-проектной документации по трем объектам — Басова,1 Мира, 4 и Октябрьская, 11. По последним двум уже разработано техническое задание, в ближайшие дни будет объявлен конкурс», — приводит группа мэрии в соцсети «ВКонтакте» слова Вавакина.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени реконструируют здание Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина.
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В Тобольске (Тюменская область) для привлечения туристов займутся сохранением объектов культурного наследия. Об этом рассказал заместитель главы города Юрий Вавакин. В текущем году власти приступят к разработке проектной документации. «Для привлечения туристов в Тобольск одной из главных задач стоит сохранение культурного наследия. В этом году администрация города приступает к разработке научно-проектной документации по трем объектам — Басова,1 Мира, 4 и Октябрьская, 11. По последним двум уже разработано техническое задание, в ближайшие дни будет объявлен конкурс», — приводит группа мэрии в соцсети «ВКонтакте» слова Вавакина. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени реконструируют здание Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина.