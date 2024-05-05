05 мая 2024

В Тюмени реконструируют здание, в котором хранили мумию Ленина

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Вузы города. Тюмень, сельхозакадемия, Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Ранее тюменцы просили обратить внимание на внешний вид здания и отремонтировать его Фото:

В Тюмени реконструируют здание Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина.

«В бюджете области предусмотрены средства на разработку проектной документации по реконструкции здания и прилегающей территории», — сообщили в мэрии. Ранее тюменцы просили обратить внимание на внешний вид здания и отремонтировать его.

По данным из открытых источников, в 1940-х годах в здании университета временно хранилось тело Ленина, эвакуированное из Москвы во время Великой Отечественной войны. Саркофаг доставили в Тюмень летом 1941 года, и пробыл он в областной столице около четырех лет. Известно, что тело вождя находилось на втором этаже, окна помещения были заложены кирпичом.

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В Тюмени реконструируют здание Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина. «В бюджете области предусмотрены средства на разработку проектной документации по реконструкции здания и прилегающей территории», — сообщили в мэрии. Ранее тюменцы просили обратить внимание на внешний вид здания и отремонтировать его. По данным из открытых источников, в 1940-х годах в здании университета временно хранилось тело Ленина, эвакуированное из Москвы во время Великой Отечественной войны. Саркофаг доставили в Тюмень летом 1941 года, и пробыл он в областной столице около четырех лет. Известно, что тело вождя находилось на втором этаже, окна помещения были заложены кирпичом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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