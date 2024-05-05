В Тюмени реконструируют здание, в котором хранили мумию Ленина

06 мая 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Ранее тюменцы просили обратить внимание на внешний вид здания и отремонтировать его Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени реконструируют здание Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина. «В бюджете области предусмотрены средства на разработку проектной документации по реконструкции здания и прилегающей территории», — сообщили в мэрии. Ранее тюменцы просили обратить внимание на внешний вид здания и отремонтировать его. По данным из открытых источников, в 1940-х годах в здании университета временно хранилось тело Ленина, эвакуированное из Москвы во время Великой Отечественной войны. Саркофаг доставили в Тюмень летом 1941 года, и пробыл он в областной столице около четырех лет. Известно, что тело вождя находилось на втором этаже, окна помещения были заложены кирпичом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени реконструируют здание Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина. «В бюджете области предусмотрены средства на разработку проектной документации по реконструкции здания и прилегающей территории», — сообщили в мэрии. Ранее тюменцы просили обратить внимание на внешний вид здания и отремонтировать его. По данным из открытых источников, в 1940-х годах в здании университета временно хранилось тело Ленина, эвакуированное из Москвы во время Великой Отечественной войны. Саркофаг доставили в Тюмень летом 1941 года, и пробыл он в областной столице около четырех лет. Известно, что тело вождя находилось на втором этаже, окна помещения были заложены кирпичом.