Власти ЯНАО рассказали, какие жилые дома вошли в программу капремонта

В программу капремонта вошли старые деревяшки в селах и городах Ямала

Жилые постройки, признанные аварийными, в список не вошли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор ЯНАО утвердил программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2024 год. В нее включен перечень деревянных домов и зданий, не участвующих в региональной программе. Жилые постройки, признанные аварийными, в список не вошли. Заявки на участие должны подать главы муниципалитетов. Об этом сообщают в правительстве округа.

«В адресной программе участвуют многоквартирные дома в деревянном исполнении и дома, не подлежащие включению в региональную программу. Дома, признанные аварийными, в программу не включаются. Заявки на участие в программе подают муниципалитеты, а заказчиками работ выступают управляющие организации», — комментирует пресс-служба правительства округа документ, опубликованный на сайте органа власти.

Адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах включает в себя жилые постройки в нескольких муниципалитетах.

Лабытнанги

В Лабытнанги капремонт проведут в 19 домах в основном 1980-х годов постройки на улицах Автострадной, Гагарина, Дзержинского, Ковалева, Ленинградской и других, и один дом 2005 года на улице Полярной. В этих домах зарегистрированы 707 человек. Общая стоимость работ — 35,3 млн рублей.

Красноселькупский район

В муниципалитете отремонтируют 13 многоквартирников за 113 млн рублей на улицах Брусничной, Молодежной, Полярной, 40 лет Победы, Комсомольской и других. В список помимо деревянных, внесены несколько панельных домов 1980-1990-х годов. Здесь зарегистрированы 513 человек.

Надымский район

В районе 17 домов подлежат ремонту в этом году. В них проживают 587 человек. Стоимость работ — 50 млн рублей. Все многоквартирники деревянные и старые, находятся они в поселках Приозерный, Ягельный, Пангоды, Заполярный, Лонгъюган.

Приуральский район

В селе Аксарка отремонтируют два жилых дома в микрорайоне Юбилейный (здание построено в 2016 году) и на улице Советской. Стоимость работ — 25,7 млн рублей.

Пуровский район

В программу капремонта включили 18 жилых домов в городе Тарко-Сале и поселке Уренгой. На работы будет затрачено почти 35 млн рублей. Количество жильцов — 777.

Шурышкарский район

В селах Восяхово, Пиляр, Горки, Мужи ремонту в этом году подлежит 21 деревянный дом. В них живут 143 человека. Стоимость работ — 56,4 млн рублей.

Ямальский район

В программу капремонта вошли дома в селах Панаевск, Яр-Сале, Новый Порт, Сеяха. Зарегистрированы 283 человека. Затраты — 24,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в городах ЯНАО установят во дворах и подъездах жилых домов видеокамеры с распознаванием лиц. Программа стартует в этом году, ее реализация рассчитана на пять лет.