07 мая 2024

Роспотребнадзор проводит анализы воды, которая подается населению Тобольска

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С понедельника начался мониторинг качества воды в реке Иртыш и разводящей сети Тобольска Фото:

В Тюменской области проводится ежедневный анализ воды в реках Ишим и Тобол. С понедельника мониторинг начался еще в реке Иртыш и разводящей сети Тобольска, сообщает региональный информационный центр правительства.

«Роспотребнадзор Тюменской области начал мониторинг качества воды в реке Иртыш и воды, подаваемой населению города Тобольска, в связи с выходом водной артерии на пойму. Продолжается ежедневный анализ воды в Ишиме и Тоболе», — написано в telegram-канале ведомства.

Все районы, которые затронул паводок, будут подвержены дезинфекции, дератизации и дезинсекции. Сейчас дезинфекция домовладений уже началась в Казанском районе.

Также в Тюменской области завершается вакцинация населения против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Уровень заболеваемости не превышает среднемноголетних значений.

Власти Тюменской области хотят утвердить правила, по которым будут реквизировать (принудительно изымать на возмездной основе) земельные участки и имущество граждан, если это понадобится в целях защиты от паводка. Речь идет о 20 наделах в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске.

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В Тюменской области проводится ежедневный анализ воды в реках Ишим и Тобол. С понедельника мониторинг начался еще в реке Иртыш и разводящей сети Тобольска, сообщает региональный информационный центр правительства. «Роспотребнадзор Тюменской области начал мониторинг качества воды в реке Иртыш и воды, подаваемой населению города Тобольска, в связи с выходом водной артерии на пойму. Продолжается ежедневный анализ воды в Ишиме и Тоболе», — написано в telegram-канале ведомства. Все районы, которые затронул паводок, будут подвержены дезинфекции, дератизации и дезинсекции. Сейчас дезинфекция домовладений уже началась в Казанском районе. Также в Тюменской области завершается вакцинация населения против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Уровень заболеваемости не превышает среднемноголетних значений. Власти Тюменской области хотят утвердить правила, по которым будут реквизировать (принудительно изымать на возмездной основе) земельные участки и имущество граждан, если это понадобится в целях защиты от паводка. Речь идет о 20 наделах в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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