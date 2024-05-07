Роспотребнадзор проводит анализы воды, которая подается населению Тобольска

08 мая 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

С понедельника начался мониторинг качества воды в реке Иртыш и разводящей сети Тобольска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюменской области проводится ежедневный анализ воды в реках Ишим и Тобол. С понедельника мониторинг начался еще в реке Иртыш и разводящей сети Тобольска, сообщает региональный информационный центр правительства. «Роспотребнадзор Тюменской области начал мониторинг качества воды в реке Иртыш и воды, подаваемой населению города Тобольска, в связи с выходом водной артерии на пойму. Продолжается ежедневный анализ воды в Ишиме и Тоболе», — написано в telegram-канале ведомства. Все районы, которые затронул паводок, будут подвержены дезинфекции, дератизации и дезинсекции. Сейчас дезинфекция домовладений уже началась в Казанском районе. Также в Тюменской области завершается вакцинация населения против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Уровень заболеваемости не превышает среднемноголетних значений. Власти Тюменской области хотят утвердить правила, по которым будут реквизировать (принудительно изымать на возмездной основе) земельные участки и имущество граждан, если это понадобится в целях защиты от паводка. Речь идет о 20 наделах в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области проводится ежедневный анализ воды в реках Ишим и Тобол. С понедельника мониторинг начался еще в реке Иртыш и разводящей сети Тобольска, сообщает региональный информационный центр правительства. «Роспотребнадзор Тюменской области начал мониторинг качества воды в реке Иртыш и воды, подаваемой населению города Тобольска, в связи с выходом водной артерии на пойму. Продолжается ежедневный анализ воды в Ишиме и Тоболе», — написано в telegram-канале ведомства. Все районы, которые затронул паводок, будут подвержены дезинфекции, дератизации и дезинсекции. Сейчас дезинфекция домовладений уже началась в Казанском районе. Также в Тюменской области завершается вакцинация населения против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Уровень заболеваемости не превышает среднемноголетних значений. Власти Тюменской области хотят утвердить правила, по которым будут реквизировать (принудительно изымать на возмездной основе) земельные участки и имущество граждан, если это понадобится в целях защиты от паводка. Речь идет о 20 наделах в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске.