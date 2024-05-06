06 мая 2024

Тюменские власти хотят изымать участки граждан в зоне паводка

В Тюменской области хотят реквизировать имущество граждан для борьбы с паводком
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция "Опоры России" по селам, находящимся в зоне подтопления из-за паводка. Тюмень, деревня, половодье, дамба, паводок, село, наводнение, потоп, подтопление, разлив
Участки могут понадобиться, к примеру, чтобы возвести на их территории насыпи от паводка Фото:
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Власти Тюменской области хотят утвердить правила, по которым будут реквизировать (принудительно изымать на возмездной основе) земельные участки и имущество граждан, если это понадобится в целях защиты от паводка. Соответствующий документ проходит процедуру обсуждения и есть в распоряжении URA.RU. Речь идет о 20 наделах в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске.

«Проект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с реквизицией земельных участков и имущества у его собственника. Также — в связи с введением в Тюменской области режима ЧС и возникающей необходимостью использования участков и имущества граждан в целях защиты от возникающих угроз (к примеру для возведения защитных сооружений от паводковых вод)», — говорится в проекте постановления.

Право на реквизицию у властей есть и так, согласно Гражданского и Земельного кодексов. Однако в Тюменской области пока нет документа, регулирующего этот процесс. В конкретном случае речь идет о 20 земельных участках, расположенных в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске.

Согласно проекту, регламент будет следующим:

  • местные администрации ходатайствуют о реквизиции или временном занятии участка в специальную комиссию;
  • заявление рассматривают в течение двух дней;
  • далее власти просчитают, сколько денег нужно дать собственнику, за временное или полное изъятие;
  • затем о решении уведомляют собственника.

В каждом случае ситуация будет разная. Участок и имущество на нем могут реквизировать на время. При этом, возможно, вернуть его в дальнейшем не получится. В данном случае людям будет полагаться денежное возмещение (по рыночной цене) или же предоставление равноценного участка в том же населенном пункте.

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Власти Тюменской области хотят утвердить правила, по которым будут реквизировать (принудительно изымать на возмездной основе) земельные участки и имущество граждан, если это понадобится в целях защиты от паводка. Соответствующий документ проходит процедуру обсуждения и есть в распоряжении URA.RU. Речь идет о 20 наделах в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске. «Проект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с реквизицией земельных участков и имущества у его собственника. Также — в связи с введением в Тюменской области режима ЧС и возникающей необходимостью использования участков и имущества граждан в целях защиты от возникающих угроз (к примеру для возведения защитных сооружений от паводковых вод)», — говорится в проекте постановления. Право на реквизицию у властей есть и так, согласно Гражданского и Земельного кодексов. Однако в Тюменской области пока нет документа, регулирующего этот процесс. В конкретном случае речь идет о 20 земельных участках, расположенных в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске. Согласно проекту, регламент будет следующим: В каждом случае ситуация будет разная. Участок и имущество на нем могут реквизировать на время. При этом, возможно, вернуть его в дальнейшем не получится. В данном случае людям будет полагаться денежное возмещение (по рыночной цене) или же предоставление равноценного участка в том же населенном пункте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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