Тюменские власти хотят изымать участки граждан в зоне паводка

В Тюменской области хотят реквизировать имущество граждан для борьбы с паводком

07 мая 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Участки могут понадобиться, к примеру, чтобы возвести на их территории насыпи от паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Власти Тюменской области хотят утвердить правила, по которым будут реквизировать (принудительно изымать на возмездной основе) земельные участки и имущество граждан, если это понадобится в целях защиты от паводка. Соответствующий документ проходит процедуру обсуждения и есть в распоряжении URA.RU. Речь идет о 20 наделах в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске. «Проект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с реквизицией земельных участков и имущества у его собственника. Также — в связи с введением в Тюменской области режима ЧС и возникающей необходимостью использования участков и имущества граждан в целях защиты от возникающих угроз (к примеру для возведения защитных сооружений от паводковых вод)», — говорится в проекте постановления. Право на реквизицию у властей есть и так, согласно Гражданского и Земельного кодексов. Однако в Тюменской области пока нет документа, регулирующего этот процесс. В конкретном случае речь идет о 20 земельных участках, расположенных в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске. Согласно проекту, регламент будет следующим: местные администрации ходатайствуют о реквизиции или временном занятии участка в специальную комиссию;

заявление рассматривают в течение двух дней;

далее власти просчитают, сколько денег нужно дать собственнику, за временное или полное изъятие;

затем о решении уведомляют собственника. В каждом случае ситуация будет разная. Участок и имущество на нем могут реквизировать на время. При этом, возможно, вернуть его в дальнейшем не получится. В данном случае людям будет полагаться денежное возмещение (по рыночной цене) или же предоставление равноценного участка в том же населенном пункте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Тюменской области хотят утвердить правила, по которым будут реквизировать (принудительно изымать на возмездной основе) земельные участки и имущество граждан, если это понадобится в целях защиты от паводка. Соответствующий документ проходит процедуру обсуждения и есть в распоряжении URA.RU. Речь идет о 20 наделах в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске. «Проект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с реквизицией земельных участков и имущества у его собственника. Также — в связи с введением в Тюменской области режима ЧС и возникающей необходимостью использования участков и имущества граждан в целях защиты от возникающих угроз (к примеру для возведения защитных сооружений от паводковых вод)», — говорится в проекте постановления. Право на реквизицию у властей есть и так, согласно Гражданского и Земельного кодексов. Однако в Тюменской области пока нет документа, регулирующего этот процесс. В конкретном случае речь идет о 20 земельных участках, расположенных в Викуловском и Ишимском районах, а также в Ялуторовске. Согласно проекту, регламент будет следующим: В каждом случае ситуация будет разная. Участок и имущество на нем могут реквизировать на время. При этом, возможно, вернуть его в дальнейшем не получится. В данном случае людям будет полагаться денежное возмещение (по рыночной цене) или же предоставление равноценного участка в том же населенном пункте.