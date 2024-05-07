07 мая 2024

На нетрезвых курганских водителей устроят облавы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проезжая часть, водительское удостоверение, проверка на дороге, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Пьяные водители могут получить штраф или лишиться права управлять транспортом (архивное фото) Фото:

Госавтоинспекция проверит водителей в Курганской области на трезвость в период праздничных дней. Проверки пройдут 10 и 11 мая. Информация об этом указана на сайте УМВД России по Курганской области.

«Несмотря на то, что за нетрезвое вождение предусмотрена серьезная сумма штрафа — 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами, зауральцы продолжают нарушать Правила дорожного движения и садиться за руль в состоянии опьянения. В предстоящие праздничные выходные дни 10 и 11 мая дорожные полицейские уделят особое внимание нетрезвым водителям», — сообщатся на сайте.

Госавтоинспекция подчеркивает, что нетрезвое вождение — грубейшее нарушение правил дорожного движения. На штраф, по данным ведомства, нарушитель не получит скидку 50 процентов, а понесет наказание в полной мере. Также, ведомство уточняет, что, в случае повторения нарушения, водитель может быть привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекии обращают внимание курганцев на то, что управление транспортом в нетрезвом виде влечет не только проблемы для водителя, но и подвергает опасности его жизнь и здоровье, а так же других участников движения.

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Госавтоинспекция проверит водителей в Курганской области на трезвость в период праздничных дней. Проверки пройдут 10 и 11 мая. Информация об этом указана на сайте УМВД России по Курганской области. «Несмотря на то, что за нетрезвое вождение предусмотрена серьезная сумма штрафа — 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами, зауральцы продолжают нарушать Правила дорожного движения и садиться за руль в состоянии опьянения. В предстоящие праздничные выходные дни 10 и 11 мая дорожные полицейские уделят особое внимание нетрезвым водителям», — сообщатся на сайте. Госавтоинспекция подчеркивает, что нетрезвое вождение — грубейшее нарушение правил дорожного движения. На штраф, по данным ведомства, нарушитель не получит скидку 50 процентов, а понесет наказание в полной мере. Также, ведомство уточняет, что, в случае повторения нарушения, водитель может быть привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекии обращают внимание курганцев на то, что управление транспортом в нетрезвом виде влечет не только проблемы для водителя, но и подвергает опасности его жизнь и здоровье, а так же других участников движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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