На нетрезвых курганских водителей устроят облавы

08 мая 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Пьяные водители могут получить штраф или лишиться права управлять транспортом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Госавтоинспекция проверит водителей в Курганской области на трезвость в период праздничных дней. Проверки пройдут 10 и 11 мая. Информация об этом указана на сайте УМВД России по Курганской области. «Несмотря на то, что за нетрезвое вождение предусмотрена серьезная сумма штрафа — 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами, зауральцы продолжают нарушать Правила дорожного движения и садиться за руль в состоянии опьянения. В предстоящие праздничные выходные дни 10 и 11 мая дорожные полицейские уделят особое внимание нетрезвым водителям», — сообщатся на сайте. Госавтоинспекция подчеркивает, что нетрезвое вождение — грубейшее нарушение правил дорожного движения. На штраф, по данным ведомства, нарушитель не получит скидку 50 процентов, а понесет наказание в полной мере. Также, ведомство уточняет, что, в случае повторения нарушения, водитель может быть привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекии обращают внимание курганцев на то, что управление транспортом в нетрезвом виде влечет не только проблемы для водителя, но и подвергает опасности его жизнь и здоровье, а так же других участников движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госавтоинспекция проверит водителей в Курганской области на трезвость в период праздничных дней. Проверки пройдут 10 и 11 мая. Информация об этом указана на сайте УМВД России по Курганской области. «Несмотря на то, что за нетрезвое вождение предусмотрена серьезная сумма штрафа — 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами, зауральцы продолжают нарушать Правила дорожного движения и садиться за руль в состоянии опьянения. В предстоящие праздничные выходные дни 10 и 11 мая дорожные полицейские уделят особое внимание нетрезвым водителям», — сообщатся на сайте. Госавтоинспекция подчеркивает, что нетрезвое вождение — грубейшее нарушение правил дорожного движения. На штраф, по данным ведомства, нарушитель не получит скидку 50 процентов, а понесет наказание в полной мере. Также, ведомство уточняет, что, в случае повторения нарушения, водитель может быть привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекии обращают внимание курганцев на то, что управление транспортом в нетрезвом виде влечет не только проблемы для водителя, но и подвергает опасности его жизнь и здоровье, а так же других участников движения.