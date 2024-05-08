Полковник Арзанов предрек вступление стран НАТО в спецоперацию к лету

Часть стран НАТО введет войска на Украину, если Россия не расправится с киевским режимом до начала летней кампании. Об этом заявил в беседе с URA.RU член президиума Общественной организации «Офицеры России» полковник в запасе Левон Арзанов.
«Запад не ограничится поставкой вооружений. Заявления [президента Франции Эмманюэля] Макрона (об отправке войск на Украину) имеют под собой почву. Там уже давно находятся французские военнослужащие, а также из других стран, но не под своим флагом. В ближайшее время, если не будет у нас решительных действий, мы полностью не добьем к лету этот режим [президента Украины Владимира] Зеленского, то мы увидим вхождение стран НАТО», — сказал Левон Арзанов.
По его словам, поставки вооружений будут продолжаться вне зависимости от того, кто дальше будет президентом США (выборы запланированы на 5 ноября 2024 года). «Чем хуже будут дела на Украине, тем больше Запад будет подкидывать оружия в этот костер. Неважно, кто победит на выборах в США, Дональд Трамп или Джо Байден, Америка будет держаться этого же курса и помогать Киеву, а также подталкивать своих западных сателлитов к открытой конфронтации с Россией. Поставки будут только нарастать», — отметил полковник.
Он уверен, что Россия настроена очень серьезно, чтобы не допустить эскалации с участием стран Запада, поэтому сейчас наносит мощные удары по стратегически важным для Украины объектам. «ГЭС питают оборонные предприятия, значит, ВСУ могут ремонтировать и производить технику. Удары РФ по этим стратегическим объектам Украины помогают нашим ребятам на передовой, так как какое-то количество техники и боеприпасов не допоступит на линию фронта», — объяснил эксперт.
Ранее Макрон заявил о возможности отправки своих военных на Украину. Они станут целями для российских Вооруженных сил после появления в зоне конфликта, предупредили в МИД РФ. Литва же собирается отправить своих солдат на Украину с тренировочной миссией. При этом в июле на саммите НАТО планирует подписать декларацию об отказе от прямого вмешательства в военные действия в зоне украинского конфликта. РФ продолжает планомерное наступление и уничтожение важной для ВСУ инфраструктуры. Так в пяти областях Украины атакованы энергообъекты. Взрывы прогремели в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях.
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