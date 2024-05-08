Какие страны примут участие в Параде в Москве

Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве 2022. Москва, армия, военные, марш, строй, день победы, военнослужащие, 9 мая, знаменосцы, парад, солдат
9 мая пройдет Парад Победы Фото:

В Москву на Парад Победы 9 мая приедут лидеры восьми стран. В мероприятии примут участие главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Накануне праздника президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы. Кто примет участие в Параде Победы — в материале URA.RU.

Кто будет участвовать в Параде Победы

Новость по теме
Парад Победы 2024: где и во сколько смотреть. Карта

«На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также отметил, что были приглашены представители СНГ, Союзного государства, ОДКБ и других организаций. Также на праздник позвали глав диппредставительств дружественных государств.

Приехать на Парад Победы пообещала и башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Об этом она сообщила Sputnik Молдова. Гуцул также заявила, что получила официальное приглашение от российских властей.

Не смогут присоединиться

По словам Ушакова, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не смогут присутствовать на параде в этом году. Отсутствие Алиева связано с тем, что в Азербайджане в это же время проводится торжественное мероприятие, посвященное памяти Гейдара Алиева.

Уже прибыли в страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Россию с рабочим визитом. госагентство Белта отмечает, что в рамках поездки он примет участие не только в параде Победы 9 мая, но в саммите ЕАЭС 8 мая.

В Москву также прилетел президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Посольство африканской страны отметило, что глава Гвинеи-Бисау будет находиться в стране с 8 по 10 мая. Помимо посещения Парада Победы у Эмбало запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

В Россию прибыл и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. После парада Победы в Москве он планирует посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москву на Парад Победы 9 мая приедут лидеры восьми стран. В мероприятии примут участие главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Накануне праздника президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы. Кто примет участие в Параде Победы — в материале URA.RU. «На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также отметил, что были приглашены представители СНГ, Союзного государства, ОДКБ и других организаций. Также на праздник позвали глав диппредставительств дружественных государств. Приехать на Парад Победы пообещала и башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Об этом она сообщила Sputnik Молдова. Гуцул также заявила, что получила официальное приглашение от российских властей. По словам Ушакова, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не смогут присутствовать на параде в этом году. Отсутствие Алиева связано с тем, что в Азербайджане в это же время проводится торжественное мероприятие, посвященное памяти Гейдара Алиева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Россию с рабочим визитом. госагентство Белта отмечает, что в рамках поездки он примет участие не только в параде Победы 9 мая, но в саммите ЕАЭС 8 мая. В Москву также прилетел президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Посольство африканской страны отметило, что глава Гвинеи-Бисау будет находиться в стране с 8 по 10 мая. Помимо посещения Парада Победы у Эмбало запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. В Россию прибыл и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. После парада Победы в Москве он планирует посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...