В ЯНАО из-за погоды закрывают движение на трассе и переправе

На Ямале из-за неблагоприятных условий закрывается участок дороги Лабытнанги — Харп, а также прекращается движение автомобилей на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«С 13:30 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается участок дороги Лабытнанги-Харп с шестого по тридцать четвертый километр», — рассказали в официальном telegtam-канале дорожного департамента. Движение на переправе Салехард — Лабытнанги также закрыто для автомобилей.
Дорожники планируют открыть движение на переправе в 22:00 только для полноприводных автомобилей. Их будут пропускать колоннами в сопровождении.
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На Ямале из-за неблагоприятных условий закрывается участок дороги Лабытнанги — Харп, а также прекращается движение автомобилей на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С 13:30 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается участок дороги Лабытнанги-Харп с шестого по тридцать четвертый километр», — рассказали в официальном telegtam-канале дорожного департамента. Движение на переправе Салехард — Лабытнанги также закрыто для автомобилей. Дорожники планируют открыть движение на переправе в 22:00 только для полноприводных автомобилей. Их будут пропускать колоннами в сопровождении.