08 мая 2024

В ЯНАО из-за погоды закрывают движение на трассе и переправе

Трассу Лабытнанги — Харп и переправу через Обь закрыли из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Участок трассы ограничен с 6 по 34 километр Фото:

На Ямале из-за неблагоприятных условий закрывается участок дороги Лабытнанги — Харп, а также прекращается движение автомобилей на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 13:30 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается участок дороги Лабытнанги-Харп с шестого по тридцать четвертый километр», — рассказали в официальном telegtam-канале дорожного департамента. Движение на переправе Салехард — Лабытнанги также закрыто для автомобилей.

Дорожники планируют открыть движение на переправе в 22:00 только для полноприводных автомобилей. Их будут пропускать колоннами в сопровождении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ямале из-за неблагоприятных условий закрывается участок дороги Лабытнанги — Харп, а также прекращается движение автомобилей на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С 13:30 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается участок дороги Лабытнанги-Харп с шестого по тридцать четвертый километр», — рассказали в официальном telegtam-канале дорожного департамента. Движение на переправе Салехард — Лабытнанги также закрыто для автомобилей. Дорожники планируют открыть движение на переправе в 22:00 только для полноприводных автомобилей. Их будут пропускать колоннами в сопровождении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...