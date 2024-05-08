В ЯНАО из-за погоды закрывают движение на трассе и переправе

Трассу Лабытнанги — Харп и переправу через Обь закрыли из-за непогоды

09 мая 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Участок трассы ограничен с 6 по 34 километр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Ямале из-за неблагоприятных условий закрывается участок дороги Лабытнанги — Харп, а также прекращается движение автомобилей на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С 13:30 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается участок дороги Лабытнанги-Харп с шестого по тридцать четвертый километр», — рассказали в официальном telegtam-канале дорожного департамента. Движение на переправе Салехард — Лабытнанги также закрыто для автомобилей. Дорожники планируют открыть движение на переправе в 22:00 только для полноприводных автомобилей. Их будут пропускать колоннами в сопровождении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале из-за неблагоприятных условий закрывается участок дороги Лабытнанги — Харп, а также прекращается движение автомобилей на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С 13:30 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается участок дороги Лабытнанги-Харп с шестого по тридцать четвертый километр», — рассказали в официальном telegtam-канале дорожного департамента. Движение на переправе Салехард — Лабытнанги также закрыто для автомобилей. Дорожники планируют открыть движение на переправе в 22:00 только для полноприводных автомобилей. Их будут пропускать колоннами в сопровождении.