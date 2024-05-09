Переправа через Обь открылась не вовремя, ямальцам грозят штрафы за нарушения в лесу: события дня

В Надыме подростки прыгали с козырька подъезда на пожарный балкон

10 мая 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО в полночь 10 мая была закрыта для автомобильного движения переправа между Салехардом и Лабытнанги, но альтернативные способы переправы вовремя запустить не удалось из-за погоды, а власти планово объявили пожароопасный сезон. Об этих и других событиях дня читайте в подборке URA.RU.