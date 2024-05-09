09 мая 2024

Переправа через Обь открылась не вовремя, ямальцам грозят штрафы за нарушения в лесу: события дня

В Надыме подростки прыгали с козырька подъезда на пожарный балкон
© Служба новостей «URA.RU»
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Майский снег. Екатеринбург, уборка снега
В Салехарде и Лабытнанги ликвидируют последствия метели Фото:

В ЯНАО в полночь 10 мая была закрыта для автомобильного движения переправа между Салехардом и Лабытнанги, но альтернативные способы переправы вовремя запустить не удалось из-за погоды, а власти планово объявили пожароопасный сезон. Об этих и других событиях дня читайте в подборке URA.RU.

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В ЯНАО в полночь 10 мая была закрыта для автомобильного движения переправа между Салехардом и Лабытнанги, но альтернативные способы переправы вовремя запустить не удалось из-за погоды, а власти планово объявили пожароопасный сезон. Об этих и других событиях дня читайте в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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