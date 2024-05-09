Переправа через Обь открылась не вовремя, ямальцам грозят штрафы за нарушения в лесу: события дня

В Салехарде и Лабытнанги ликвидируют последствия метели
В ЯНАО в полночь 10 мая была закрыта для автомобильного движения переправа между Салехардом и Лабытнанги, но альтернативные способы переправы вовремя запустить не удалось из-за погоды, а власти планово объявили пожароопасный сезон. Об этих и других событиях дня читайте в подборке URA.RU.
- Власти ЯНАО установили на Ямале пожароопасный сезон с 10 мая по 1 октября. Прокуратура предупредила жителей о мерах ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
- Из-за метели не удалось открыть переправу Салехард — Лабытнанги. В Лабытнанги было закрыто сообщение с городскими районами и поселком Харп. В аэропорту Салехарда был задержан самолет до Ноябрьска. URA.RU вело онлайн-трансляцию о буйстве стихии.
- Власти приобрели дорогостоящий уникальный прибор для диагностики опухолей. Его закупили для Ноябрьской ЦГБ.
- Жителей Надыма напугали подростки, занимающиеся опасным паркуром. Сообщение очевидцев проверит окружная прокуратура.
- Полиция Салехарда сообщила о поимке ребенка, угнавшего «Волгу» и разбившую ее в двух ДТП. Полиция искала нарушителя больше суток.
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