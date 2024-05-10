Курганец ограбил попутчика, чтобы купить алкоголь и закуску

11 мая 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

В полиции завели дело по статье о грабеже Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Житель Шадринска (Курганская область), выйдя на остановке общественного транспорта вместе со своим попутчиком, стал требовать от пострадавшего деньги на алкоголь и продукты. Злоумышленник ограбил молодого человека после того, как получил отказ, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Выйдя на остановке вместе с потерпевшим, злоумышленник проследовал за гражданином. С применением насилия <…> подозреваемый стал требовать у местного жителя купить ему продукты и спиртное, после чего открыто похитил кошелек с деньгами и скрылся», — написано на сайте ведомства. Средства мужчина успел потратить до того, как его схватили полицейские. Задержанным оказался 52-летний неработающий житель Шадринска. На него завели уголовное дело по статье о грабеже. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Шадринска (Курганская область), выйдя на остановке общественного транспорта вместе со своим попутчиком, стал требовать от пострадавшего деньги на алкоголь и продукты. Злоумышленник ограбил молодого человека после того, как получил отказ, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Выйдя на остановке вместе с потерпевшим, злоумышленник проследовал за гражданином. С применением насилия <…> подозреваемый стал требовать у местного жителя купить ему продукты и спиртное, после чего открыто похитил кошелек с деньгами и скрылся», — написано на сайте ведомства. Средства мужчина успел потратить до того, как его схватили полицейские. Задержанным оказался 52-летний неработающий житель Шадринска. На него завели уголовное дело по статье о грабеже. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.