10 мая 2024
09 мая 2024

Курганец ограбил попутчика, чтобы купить алкоголь и закуску

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции завели дело по статье о грабеже
В полиции завели дело по статье о грабеже Фото:

Житель Шадринска (Курганская область), выйдя на остановке общественного транспорта вместе со своим попутчиком, стал требовать от пострадавшего деньги на алкоголь и продукты. Злоумышленник ограбил молодого человека после того, как получил отказ, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Выйдя на остановке вместе с потерпевшим, злоумышленник проследовал за гражданином. С применением насилия <…> подозреваемый стал требовать у местного жителя купить ему продукты и спиртное, после чего открыто похитил кошелек с деньгами и скрылся», — написано на сайте ведомства. Средства мужчина успел потратить до того, как его схватили полицейские.

Задержанным оказался 52-летний неработающий житель Шадринска. На него завели уголовное дело по статье о грабеже. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Житель Шадринска (Курганская область), выйдя на остановке общественного транспорта вместе со своим попутчиком, стал требовать от пострадавшего деньги на алкоголь и продукты. Злоумышленник ограбил молодого человека после того, как получил отказ, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Выйдя на остановке вместе с потерпевшим, злоумышленник проследовал за гражданином. С применением насилия <…> подозреваемый стал требовать у местного жителя купить ему продукты и спиртное, после чего открыто похитил кошелек с деньгами и скрылся», — написано на сайте ведомства. Средства мужчина успел потратить до того, как его схватили полицейские. Задержанным оказался 52-летний неработающий житель Шадринска. На него завели уголовное дело по статье о грабеже. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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