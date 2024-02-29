29 февраля 2024

Тюменец Фальков сохранит кресло министра после выборов президента. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург, фальков валерий
Валерий Фальков увеличит влияние благодаря новым проектам в образовании Фото:

Выходец из Тюмени Валерий Фальков сохранит кресло министра науки и высшего образования после выборов президента. Об этом URA.RU сообщили несколько высокопоставленных источников. По их словам, министр не только сохранится, но и усилится.

«Продолжится строительство кампусов, масштабная реконструкция вузов. Немалые средства пойдут на обучение в вузах участников СВО и их детей. Фальков хорошо себя зарекомендовал, курировать эти процессы Кремль доверит только ему», — считают собеседники агентства По их мнению, авторитет Фалькова подтверждает и то, что на послании президента он сидел во втором ряду.

Валерий Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. Он был назначен министром науки и высшего образования в 2020 году.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выходец из Тюмени Валерий Фальков сохранит кресло министра науки и высшего образования после выборов президента. Об этом URA.RU сообщили несколько высокопоставленных источников. По их словам, министр не только сохранится, но и усилится. «Продолжится строительство кампусов, масштабная реконструкция вузов. Немалые средства пойдут на обучение в вузах участников СВО и их детей. Фальков хорошо себя зарекомендовал, курировать эти процессы Кремль доверит только ему», — считают собеседники агентства По их мнению, авторитет Фалькова подтверждает и то, что на послании президента он сидел во втором ряду. Валерий Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. Он был назначен министром науки и высшего образования в 2020 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...