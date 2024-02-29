Выходец из Тюмени Валерий Фальков сохранит кресло министра науки и высшего образования после выборов президента. Об этом URA.RU сообщили несколько высокопоставленных источников. По их словам, министр не только сохранится, но и усилится.
«Продолжится строительство кампусов, масштабная реконструкция вузов. Немалые средства пойдут на обучение в вузах участников СВО и их детей. Фальков хорошо себя зарекомендовал, курировать эти процессы Кремль доверит только ему», — считают собеседники агентства По их мнению, авторитет Фалькова подтверждает и то, что на послании президента он сидел во втором ряду.
Валерий Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. Он был назначен министром науки и высшего образования в 2020 году.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.