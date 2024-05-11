Губернатор Артюхов высказался по поводу атаки ВСУ на Белгород

Губернатор Артюхов: атака на жителей Белгорода — фирменный почерк террористов

12 мая 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

В Белгороде из-за атак ВСУ обрушился подъезд десятиэтажного дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал украинских солдат террористами, которые стреляют по мирным жителям Белгорода. Так он отреагировал на атаку, которую 12 мая совершили Вооруженные силы Украины. «Белгород и окрестности подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Фирменный почерк террористов: стрелять по мирным жителям в выходной день, в самые людные места. Взорван жилой многоквартирник, обрушился целый подъезд —10 этажей. Ямал сопереживает пострадавшим и их близким, скорбим о погибших. Наш регион всегда рядом с белгородцами — окажем любую необходимую помощь», — написал Артюхов в telegram-канале. Новость по теме Как Россия восприняла теракт в Белгороде: реакция чиновников и политиков ВСУ целенаправленно бьют по мирному населению Белгородской области, чтобы отомстить за свои провалы в зоне боевых действий. В результате такой атаки 12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. По данным СМИ, под завалами могут находиться минимум 15 человек. По словам глава региона Вячеслава Гладкова, из-за обвала, предварительно, пострадали 19 человек, среди которых двое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал украинских солдат террористами, которые стреляют по мирным жителям Белгорода. Так он отреагировал на атаку, которую 12 мая совершили Вооруженные силы Украины. «Белгород и окрестности подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Фирменный почерк террористов: стрелять по мирным жителям в выходной день, в самые людные места. Взорван жилой многоквартирник, обрушился целый подъезд —10 этажей. Ямал сопереживает пострадавшим и их близким, скорбим о погибших. Наш регион всегда рядом с белгородцами — окажем любую необходимую помощь», — написал Артюхов в telegram-канале. ВСУ целенаправленно бьют по мирному населению Белгородской области, чтобы отомстить за свои провалы в зоне боевых действий. В результате такой атаки 12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. По данным СМИ, под завалами могут находиться минимум 15 человек. По словам глава региона Вячеслава Гладкова, из-за обвала, предварительно, пострадали 19 человек, среди которых двое детей.