Гладков раскрыл, сколько людей пострадали при теракте в Белгороде

Гладков: при обвале дома в Белгороде пострадали 19 человек

12 мая 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков заявил, что тяжело раненные будут отправлены в Москву на лечение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Из-за обвала дома в Белгороде, предварительно, пострадали 19 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, погибших пока не обнаружено. Глава региона уточнил, что ситуацию с пострадавшими контролирует исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. Все тяжело раненные будут отправлены в Москву для оказания помощи, сообщил Гладков. Главное о теракте — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за обвала дома в Белгороде, предварительно, пострадали 19 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, погибших пока не обнаружено. Глава региона уточнил, что ситуацию с пострадавшими контролирует исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. Все тяжело раненные будут отправлены в Москву для оказания помощи, сообщил Гладков. Главное о теракте — в материале URA.RU.