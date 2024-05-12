Гладков раскрыл, сколько людей пострадали при теракте в Белгороде

Гладков: при обвале дома в Белгороде пострадали 19 человек
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков заявил, что тяжело раненные будут отправлены в Москву на лечение Фото:
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Из-за обвала дома в Белгороде, предварительно, пострадали 19 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, погибших пока не обнаружено.

Глава региона уточнил, что ситуацию с пострадавшими контролирует исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. Все тяжело раненные будут отправлены в Москву для оказания помощи, сообщил Гладков. Главное о теракте — в материале URA.RU.

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Из-за обвала дома в Белгороде, предварительно, пострадали 19 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, погибших пока не обнаружено. Глава региона уточнил, что ситуацию с пострадавшими контролирует исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. Все тяжело раненные будут отправлены в Москву для оказания помощи, сообщил Гладков. Главное о теракте — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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