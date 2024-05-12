Популярный в TikTok депутат ГД Ильтяков не собирается возвращаться в соцсеть. Скрин

13 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Депутат Александр Ильтяков объяснил, что у него сейчас не хватит времени на TikTok Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский депутат Госдумы Алексадр Ильтяков, видео которого набирали в соцсети TikTok сотни тысяч просмотров, не собирается вновь вести там аккаунт, даже если компания скоро вернется в Россию. Об этом он рассказал URA.RU «Мне это неинтересно и некогда этим заниматься. Тогда просто попробовали там вести аккаунт во время выборной компании», — сообщил Ильтяков. Он объяснил, что ему хватает аккаунтов в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. В 2021 году Ильтяков активно вел аккаунт в TikTok. Одно из его видео набрало более 800 тысяч просмотров. Кроме этого соцсеть заблокировала его ролик, в котором депутат заявил, что бог не создавал представителей ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация), а комик Илья Соболев сделал пародию на видео. Ранее стало известно, что компания TikTok начала выполнять условия для возвращения на российский рынок. По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, компания уже выполнила два из трех условий по «приземлению» бизнеса в России. Скрин: TikTok-аккаунт Александра Ильтякова Скрин: TikTok-аккаунт Александра Ильтякова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский депутат Госдумы Алексадр Ильтяков, видео которого набирали в соцсети TikTok сотни тысяч просмотров, не собирается вновь вести там аккаунт, даже если компания скоро вернется в Россию. Об этом он рассказал URA.RU «Мне это неинтересно и некогда этим заниматься. Тогда просто попробовали там вести аккаунт во время выборной компании», — сообщил Ильтяков. Он объяснил, что ему хватает аккаунтов в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. В 2021 году Ильтяков активно вел аккаунт в TikTok. Одно из его видео набрало более 800 тысяч просмотров. Кроме этого соцсеть заблокировала его ролик, в котором депутат заявил, что бог не создавал представителей ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация), а комик Илья Соболев сделал пародию на видео. Ранее стало известно, что компания TikTok начала выполнять условия для возвращения на российский рынок. По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, компания уже выполнила два из трех условий по «приземлению» бизнеса в России.