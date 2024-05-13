Экс-руководитель курганского «Движения Первых» Лоськов открыл бизнес

13 мая 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Экс-председатель реготделения «Движения Первых» переключился на бизнес Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший руководитель курганского отделения «Движения Первых» Сергей Лоськов открыл бизнес по производству изделий народных художественных промыслов. Об этом сообщается в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. «Лоськов Сергей Евгеньевич. Индивидуальный предприниматель c 14.02.24. Основной вид деятельности: производство изделий народных художественных промыслов», — указано в информации. Корреспондент URA.RU направил запрос предпринимателю, чтобы узнать о дальнейших планах по бизнесу. Ответ ожидается. Лоськов был назначен на пост председателя регионального отделения «Движение первых» в Курганской области 13 февраля 2023 года. На этой должности он проработал до августа, когда и объявил о своем уходе по собственному желанию. Нового руководителя определили спустя полгода после увольнения предыдущего. На его место пришла работать экс-замдиректора областной библиотеки им. Югова Мария Колчеданцева. Официально она была назначена председателем областного движения 23 января 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший руководитель курганского отделения «Движения Первых» Сергей Лоськов открыл бизнес по производству изделий народных художественных промыслов. Об этом сообщается в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. «Лоськов Сергей Евгеньевич. Индивидуальный предприниматель c 14.02.24. Основной вид деятельности: производство изделий народных художественных промыслов», — указано в информации. Корреспондент URA.RU направил запрос предпринимателю, чтобы узнать о дальнейших планах по бизнесу. Ответ ожидается. Лоськов был назначен на пост председателя регионального отделения «Движение первых» в Курганской области 13 февраля 2023 года. На этой должности он проработал до августа, когда и объявил о своем уходе по собственному желанию. Нового руководителя определили спустя полгода после увольнения предыдущего. На его место пришла работать экс-замдиректора областной библиотеки им. Югова Мария Колчеданцева. Официально она была назначена председателем областного движения 23 января 2024 года.