Экс-руководитель курганского «Движения Первых» Лоськов открыл бизнес

Бывший руководитель курганского отделения «Движения Первых» Сергей Лоськов открыл бизнес по производству изделий народных художественных промыслов. Об этом сообщается в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
«Лоськов Сергей Евгеньевич. Индивидуальный предприниматель c 14.02.24. Основной вид деятельности: производство изделий народных художественных промыслов», — указано в информации.
Корреспондент URA.RU направил запрос предпринимателю, чтобы узнать о дальнейших планах по бизнесу. Ответ ожидается.
Лоськов был назначен на пост председателя регионального отделения «Движение первых» в Курганской области 13 февраля 2023 года. На этой должности он проработал до августа, когда и объявил о своем уходе по собственному желанию. Нового руководителя определили спустя полгода после увольнения предыдущего. На его место пришла работать экс-замдиректора областной библиотеки им. Югова Мария Колчеданцева. Официально она была назначена председателем областного движения 23 января 2024 года.
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Бывший руководитель курганского отделения «Движения Первых» Сергей Лоськов открыл бизнес по производству изделий народных художественных промыслов. Об этом сообщается в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. «Лоськов Сергей Евгеньевич. Индивидуальный предприниматель c 14.02.24. Основной вид деятельности: производство изделий народных художественных промыслов», — указано в информации. Корреспондент URA.RU направил запрос предпринимателю, чтобы узнать о дальнейших планах по бизнесу. Ответ ожидается. Лоськов был назначен на пост председателя регионального отделения «Движение первых» в Курганской области 13 февраля 2023 года. На этой должности он проработал до августа, когда и объявил о своем уходе по собственному желанию. Нового руководителя определили спустя полгода после увольнения предыдущего. На его место пришла работать экс-замдиректора областной библиотеки им. Югова Мария Колчеданцева. Официально она была назначена председателем областного движения 23 января 2024 года.