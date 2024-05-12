В Тюменской области откроют ресторан московского холдинга

В Тобольске (Тюменская область) откроют новый ресторан авторской грузинской кухни «Гедонист». Об этом рассказали в администрации города. Заведение станет частью московского холдинга Hedonist Group.
«В Тобольске откроется ресторан авторской грузинской кухни „Гедонист“. „Гедонист“ — ресторанный проект от холдинга Hedonist Group, который создается на основе концепции московского ресторана Hedonist, существующего в Москве на Покровском бульваре с апреля 2021 года», — сообщили в мэрии.
Меню разработано шеф-поваром московского ресторана Hedonist Давидом Челидзе, имеющим опыт работы с поварами, получившими звезды Мишлен. Заведение планируют открыть после 20 мая.
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В Тобольске (Тюменская область) откроют новый ресторан авторской грузинской кухни «Гедонист». Об этом рассказали в администрации города. Заведение станет частью московского холдинга Hedonist Group. «В Тобольске откроется ресторан авторской грузинской кухни „Гедонист“. „Гедонист“ — ресторанный проект от холдинга Hedonist Group, который создается на основе концепции московского ресторана Hedonist, существующего в Москве на Покровском бульваре с апреля 2021 года», — сообщили в мэрии. Меню разработано шеф-поваром московского ресторана Hedonist Давидом Челидзе, имеющим опыт работы с поварами, получившими звезды Мишлен. Заведение планируют открыть после 20 мая.