12 мая 2024

В Тюменской области откроют ресторан московского холдинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Лео дай пиццы на месте бара Черчилль. Екатеринбург, столик на двоих, ресторан лео дай пиццы
Новое заведение планируют открыть после 20 мая Фото:

В Тобольске (Тюменская область) откроют новый ресторан авторской грузинской кухни «Гедонист». Об этом рассказали в администрации города. Заведение станет частью московского холдинга Hedonist Group.

«В Тобольске откроется ресторан авторской грузинской кухни „Гедонист“. „Гедонист“ — ресторанный проект от холдинга Hedonist Group, который создается на основе концепции московского ресторана Hedonist, существующего в Москве на Покровском бульваре с апреля 2021 года», — сообщили в мэрии.

Меню разработано шеф-поваром московского ресторана Hedonist Давидом Челидзе, имеющим опыт работы с поварами, получившими звезды Мишлен. Заведение планируют открыть после 20 мая.

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В Тобольске (Тюменская область) откроют новый ресторан авторской грузинской кухни «Гедонист». Об этом рассказали в администрации города. Заведение станет частью московского холдинга Hedonist Group. «В Тобольске откроется ресторан авторской грузинской кухни „Гедонист“. „Гедонист“ — ресторанный проект от холдинга Hedonist Group, который создается на основе концепции московского ресторана Hedonist, существующего в Москве на Покровском бульваре с апреля 2021 года», — сообщили в мэрии. Меню разработано шеф-поваром московского ресторана Hedonist Давидом Челидзе, имеющим опыт работы с поварами, получившими звезды Мишлен. Заведение планируют открыть после 20 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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