На кого делает ставку «Единая Россия» на выборах в гордуму Челябинска

ЕР определилась с фаворитами праймериз в челябинскую гордуму

13 мая 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

В Челябинске завершились праймериз «Единой России» по выборам в гордуму. URA.RU собрало информацию о фаворитах партии власти в 25 одномандатных округах. Центральный район (два округа) Полковник полиции Евгений Ботов рассматривается как кандидат от «Единой России» по квоте участников СВО. Он завершил службу в органах МВД в должности начальника ОМВД по Копейску. Затем ушел добровольцем на фронт, где получил два ранения в ходе штурмовых действий. Вторым участником праймериз станет один из самых богатых думцев этого созыва Кирилл Матвеев. Курчатовский район (пять округов) Еще один ветеран — майор ВДВ Артем Барбашин. С детства мечтал стать военным. После школы поступил в Суворовское училище, а затем в Рязанское училище ВДВ. Служил в Сирии, принимал участие в освобождении Крыма и в специальной военной операции. Еще два округа «закроют» действующий депутат райсовета Александр Исаев и глава района Сергей Антипов, которому прочат пост спикера в гордуме нового созыва. «Добро» получили также замдиректора по безопасности Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Игорь Латыпов и топ-менеджер строительной компании «Легион» Сергей Григорьев. Калининский район (четыре округа) В праймериз будет участвовать участница СВО, фельдшер артиллерийского дивизиона Светлана Гореликова с позывным «Багира». А также действующие депутаты райсовета Илья Исайчук, Антон Рыжий и Денис Лапотышкин. Металлургический район (три округа) Председатель благотворительного фонда «Мамины руки» Татьяна Соколова будет баллотироваться в одном из округов. Ее хорошо знают местные жители благодря поддержке, которую оказывает фонд российской армии и жителям новых регионов РФ. Кроме того, Соколова — мать участника спецоперации. По двум оставшимся округам ЕР намерена продвигать спикера Металлургического райсовета Алексея Четвернина и его коллегу по райсовету, директора ООО «Пятый автобусный парк» Станислав Новичихин. Ленинский район (четыре округа) Лидерами предварительного голосования станут профсоюзный лидер Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Михаил Гризодуб, который уже является действующим депутатом гордумы от Ленинского райсовета. А также директор завода питьевых напитков «Ниагара» Олег Толмачев, исполнительный директор компании «Профит» Виталий Родионов и гендиректор компании «Кемма» Иван Горнов. Тракторозаводский район (четыре округа) На повестке дня четыре фамилии. Это действующие депутаты Тракторозаводского райсовета: Виген Мхитарян, Кирилл Ветхов и Роман Муратчин. А еще Юрий Скалунов — сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала в отставке Скалунова. Советский район (три округа) Здесь фаворитом праймериз станет четвертый ветеран СВО, Сергей Бормотов — руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца. С началом спецоперации он ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с Георгиевским крестом 4-й степени. За плечами Бормотова также 10 лет службы в органах внутренних дел. Компанию ему составят депутат гордумы и почетный гражданин Челябинска Виталий Рыльских и его коллега по думе Александр Назаров (швейная фабрика «Силуэт»). В реготделении ЕР предложили дождаться официальных итогов праймериз. Возвращение к прямым выборам городской думы, ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов Челябинска и их советов депутатов заксобрание Челябинской области одобрило на сессии 28 марта. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно поддержала соответствующую законодательную инициативу. При этом «урезав» свой будущий состав с 49 до 37 человек и, тем самым, обострив конкуренцию на предстоящих 8 сентября выборах. Тем более, что лишь 25 депутатов нового созыва будут избираться по одномандатным округам, а 12 — по партийным спискам. Первым включилась в этот процесс «Единая Россия».