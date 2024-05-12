12 мая 2024
11 мая 2024

В ЯНАО снизилось число желающих служить по контракту

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, военные, солдаты, подготовка, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, сво, военный
На Ямале стало меньше желающих подписывать контракты с Минобороны Фото:

Власти ЯНАО изучают причины ухудшения статистики заключения контрактов с Минобороны. Об этом агентству сообщили источники в политических кругах региона.

«Ямал справляется с планом по набору добровольцев, при этом их число начало снижаться. На местах уже идут разговоры о том, как увеличить эти показатели», — рассказал агентству инсайдер.

По словам источников, изменения в статистике могут быть связаны с желанием людей заключать договоры в регионах с более выгодными условиями. В Петербурге и Краснодарском крае единоразовая выплата составляет около миллиона рублей — на Ямале она достигает 800 тысяч.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ямальским военкоматам расширили возможности для набора служащих по контракту. Власти ЯНАО разрешили привлекать людей для участия в СВО из других регионов.

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Власти ЯНАО изучают причины ухудшения статистики заключения контрактов с Минобороны. Об этом агентству сообщили источники в политических кругах региона. «Ямал справляется с планом по набору добровольцев, при этом их число начало снижаться. На местах уже идут разговоры о том, как увеличить эти показатели», — рассказал агентству инсайдер. По словам источников, изменения в статистике могут быть связаны с желанием людей заключать договоры в регионах с более выгодными условиями. В Петербурге и Краснодарском крае единоразовая выплата составляет около миллиона рублей — на Ямале она достигает 800 тысяч. Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что ямальским военкоматам расширили возможности для набора служащих по контракту. Власти ЯНАО разрешили привлекать людей для участия в СВО из других регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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