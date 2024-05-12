В ЯНАО снизилось число желающих служить по контракту

Власти ЯНАО изучают причины ухудшения статистики заключения контрактов с Минобороны. Об этом агентству сообщили источники в политических кругах региона.
«Ямал справляется с планом по набору добровольцев, при этом их число начало снижаться. На местах уже идут разговоры о том, как увеличить эти показатели», — рассказал агентству инсайдер.
По словам источников, изменения в статистике могут быть связаны с желанием людей заключать договоры в регионах с более выгодными условиями. В Петербурге и Краснодарском крае единоразовая выплата составляет около миллиона рублей — на Ямале она достигает 800 тысяч.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ямальским военкоматам расширили возможности для набора служащих по контракту. Власти ЯНАО разрешили привлекать людей для участия в СВО из других регионов.
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Власти ЯНАО изучают причины ухудшения статистики заключения контрактов с Минобороны. Об этом агентству сообщили источники в политических кругах региона. «Ямал справляется с планом по набору добровольцев, при этом их число начало снижаться. На местах уже идут разговоры о том, как увеличить эти показатели», — рассказал агентству инсайдер. По словам источников, изменения в статистике могут быть связаны с желанием людей заключать договоры в регионах с более выгодными условиями. В Петербурге и Краснодарском крае единоразовая выплата составляет около миллиона рублей — на Ямале она достигает 800 тысяч. Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что ямальским военкоматам расширили возможности для набора служащих по контракту. Власти ЯНАО разрешили привлекать людей для участия в СВО из других регионов.