Топ-менеджер курганского такси «Максим» решил не идти на второй срок в гордуму

14 мая 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Алексей Маркин не заявился на праймериз ЕР по выборам в гордуму в сентябре 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Депутат курганской городской думы Алексей Маркин, являющийся директором ООО «Продвижение», связанного с компанией такси «Максим», не заявился на предварительное голосование партии «Единая Россия», чтобы пойти на второй срок в следующий созыв думы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Маркин, также информация указана на сайте партии. «Вы все верно заметили, на выборы я не иду. На это есть некоторые причины, о которых не имеет смысла высказываться. Могу вам дать совет: не верить слухам», — пояснил депутат. Также Маркин отметил, что сейчас ему сложно говорить о том, как будет в будущем складываться его политическая карьера и возможна ли она. Ранее URA.RU сообщало, что самый состоятельный депутат города Кургана Андрей Кацай также не будет переизбираться в городскую думу. По информации источников агентства, близких к политической сфере, мандат депутата больше не представляет интереса для Кацая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат курганской городской думы Алексей Маркин, являющийся директором ООО «Продвижение», связанного с компанией такси «Максим», не заявился на предварительное голосование партии «Единая Россия», чтобы пойти на второй срок в следующий созыв думы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Маркин, также информация указана на сайте партии. «Вы все верно заметили, на выборы я не иду. На это есть некоторые причины, о которых не имеет смысла высказываться. Могу вам дать совет: не верить слухам», — пояснил депутат. Также Маркин отметил, что сейчас ему сложно говорить о том, как будет в будущем складываться его политическая карьера и возможна ли она. Ранее URA.RU сообщало, что самый состоятельный депутат города Кургана Андрей Кацай также не будет переизбираться в городскую думу. По информации источников агентства, близких к политической сфере, мандат депутата больше не представляет интереса для Кацая.