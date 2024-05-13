13 мая 2024

Топ-менеджер курганского такси «Максим» решил не идти на второй срок в гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, маркин алексей
Алексей Маркин не заявился на праймериз ЕР по выборам в гордуму в сентябре 2024 года Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Депутат курганской городской думы Алексей Маркин, являющийся директором ООО «Продвижение», связанного с компанией такси «Максим», не заявился на предварительное голосование партии «Единая Россия», чтобы пойти на второй срок в следующий созыв думы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Маркин, также информация указана на сайте партии.

«Вы все верно заметили, на выборы я не иду. На это есть некоторые причины, о которых не имеет смысла высказываться. Могу вам дать совет: не верить слухам», — пояснил депутат. Также Маркин отметил, что сейчас ему сложно говорить о том, как будет в будущем складываться его политическая карьера и возможна ли она.

Ранее URA.RU сообщало, что самый состоятельный депутат города Кургана Андрей Кацай также не будет переизбираться в городскую думу. По информации источников агентства, близких к политической сфере, мандат депутата больше не представляет интереса для Кацая.

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Депутат курганской городской думы Алексей Маркин, являющийся директором ООО «Продвижение», связанного с компанией такси «Максим», не заявился на предварительное голосование партии «Единая Россия», чтобы пойти на второй срок в следующий созыв думы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Маркин, также информация указана на сайте партии. «Вы все верно заметили, на выборы я не иду. На это есть некоторые причины, о которых не имеет смысла высказываться. Могу вам дать совет: не верить слухам», — пояснил депутат. Также Маркин отметил, что сейчас ему сложно говорить о том, как будет в будущем складываться его политическая карьера и возможна ли она. Ранее URA.RU сообщало, что самый состоятельный депутат города Кургана Андрей Кацай также не будет переизбираться в городскую думу. По информации источников агентства, близких к политической сфере, мандат депутата больше не представляет интереса для Кацая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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