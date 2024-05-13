В Екатеринбурге стартует фестиваль в честь Тимофея Ради и Б.У.Кашкина, но есть нюанс

В Екатеринбурге открыли пятый сезон паблик-арт-программы «ЧО»

14 мая 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

В новом сезоне «ЧО» будет много работ, связанных с текстом Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая находилась под угрозой срыва, все же состоится. Пятый юбилейный сезон посвятят Эрику Булатову, старику Б.У.Кашкину, Тимофею Ради и другим уральским художникам, которые работают с текстом. Как рассказали URA.RU представители команды, из новинок в этом году — отсутствие куратора у паблик-арта и показа эскизов будущих работ. Тема этого сезона — «Перспектива слов», которую деятели искусств будут трактовать на свое усмотрение. «Основная программа сезона складывается из разнообразных художественных проектов: на одной стороне спектра — работы, демонстрирующие формы и специфику восприятия текста в городской среде, а на другой — произведения, посвященные перспективам языка в актуальной повестке», — поясняет команда «ЧО». В пятом сезоне художники создадут новые временные и постоянные паблик-арт-объекты в Екатеринбурге. В программе также запланированы мастерские и экскурсии по районам города. Продолжит работу и бесплатная районная школа паблик-арта для детей, но на этот раз на Химмаше, а по итогам мастерских появятся работы, общественное пространства, мурал и аудиопрогулка. В паблик-арт-программе в этом году участвуют Владимир Абих (Екатеринбург — Санкт-Петербург), Саша Браулов (Санкт-Петербург), Ася Маракулина (Санкт-Петербург — Вена), Безымянная (Екатеринбург), Синий Карандаш (Нижний Новгород), Любовь Шмыкова (Пермь), Please Leave a Review (Екатеринбург). Эскизы работ они заранее демонстрировать не стали, и тому есть причина. «Знаки, слова и письмо как формы творчества часто становятся поэтическими действиями, которые в городском пространстве сами говорят за себя, отодвигая личность автора на второй план. В связи с чем впервые „ЧО“, объявляя тему сезона, не презентует эскизы проектов, планируемых к реализации работ художников», — рассказала команда. В прошлом году куратором паблик-арт-программы «ЧО» стала директор музея современного искусства PERMM и арт-менеджер Наиля Аллахвердиева. Тема сезона звучала как «Передача энергии». В прошлом году художники создали восьмиметровый надувной цветок, огромный сердечник трансформатора, запустили бесплатные перформанс-сплавы по Исети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая находилась под угрозой срыва, все же состоится. Пятый юбилейный сезон посвятят Эрику Булатову, старику Б.У.Кашкину, Тимофею Ради и другим уральским художникам, которые работают с текстом. Как рассказали URA.RU представители команды, из новинок в этом году — отсутствие куратора у паблик-арта и показа эскизов будущих работ. Тема этого сезона — «Перспектива слов», которую деятели искусств будут трактовать на свое усмотрение. «Основная программа сезона складывается из разнообразных художественных проектов: на одной стороне спектра — работы, демонстрирующие формы и специфику восприятия текста в городской среде, а на другой — произведения, посвященные перспективам языка в актуальной повестке», — поясняет команда «ЧО». В пятом сезоне художники создадут новые временные и постоянные паблик-арт-объекты в Екатеринбурге. В программе также запланированы мастерские и экскурсии по районам города. Продолжит работу и бесплатная районная школа паблик-арта для детей, но на этот раз на Химмаше, а по итогам мастерских появятся работы, общественное пространства, мурал и аудиопрогулка. В паблик-арт-программе в этом году участвуют Владимир Абих (Екатеринбург — Санкт-Петербург), Саша Браулов (Санкт-Петербург), Ася Маракулина (Санкт-Петербург — Вена), Безымянная (Екатеринбург), Синий Карандаш (Нижний Новгород), Любовь Шмыкова (Пермь), Please Leave a Review (Екатеринбург). Эскизы работ они заранее демонстрировать не стали, и тому есть причина. «Знаки, слова и письмо как формы творчества часто становятся поэтическими действиями, которые в городском пространстве сами говорят за себя, отодвигая личность автора на второй план. В связи с чем впервые „ЧО“, объявляя тему сезона, не презентует эскизы проектов, планируемых к реализации работ художников», — рассказала команда. В прошлом году куратором паблик-арт-программы «ЧО» стала директор музея современного искусства PERMM и арт-менеджер Наиля Аллахвердиева. Тема сезона звучала как «Передача энергии». В прошлом году художники создали восьмиметровый надувной цветок, огромный сердечник трансформатора, запустили бесплатные перформанс-сплавы по Исети.