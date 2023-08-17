Автором работы стала Саша Фролова Фото: Ксения Морозкова © URA.RU

Команда паблик-арт-программы «ЧО» представила первый арт-объект на воде. Floris Vitae (в переводе с латинского «цветок жизни») от знаменитой художницы Саши Фроловой появился на затопленном руднике Тальков Камень под Екатеринбургом. Устанавливать его помогала команда Тимы Ради. На необычной презентации побывал корреспондент URA.RU.

«Скульптура воплощает идею красоты жизни и изображает энергию жизни — творческую энергию, расцветающую внутри человека подобно цветку. Эта сила способна оживить неживую материю. Моя работа отсылает к сказу Павла Бажова о каменном цветке и Хозяйке Медной горы, во владениях которой он растет», — пояснила художница, удивляя журналистов на презентации необычной латексной конструкцией на голове. Девушка очень переживала, что она расплавиться на солнце, но желание удивить гостей было сильнее.

Цветок поместили на озеро в виде сердца, которое превращает скульптуру в символ пробуждающейся энергии, любви, расцветающей в каменном сердце карьера. По словам Саши Фроловой, это был сложный технический проект — он весит около 100 кг, высота составляет восемь метров, конструкция держится на плоте и поддерживается двумя насосами. Устанавливать работу помогали ребята из команды Тимы Ради, при этом Floris Vitae сделано таким образом, что совершенно не нарушает экологию Талькова Камня. Водить экскурсии к арт-объекту будут до конца октября, сохранить цветок постараются до следующего года.

Как пояснила куратор «ЧО» Наиля Аллахвердиева, выбор локации — открытие для команды фестиваля, а работа позволяет сосредоточить внимание свердловчан на красоте Талькова камня. Руководитель паблик-арт-программы Никита Харисов признался, что «ЧО» впервые вышло за пределы Екатеринбурга, и он надеется, что в будущем новые работы появятся и в других городах области.

Обсудить Floris Vitae с художницей может любой желающий. Встреча пройдет 18 августа в 19:00 в Уральском филиале Пушкинского музея. Саша Фролова известна своими надувными скульптурами и костюмами из латекса по всему миру. В своих работах художница соединяет ироническую рефлексию современного мира и эпикурейскую чувственность.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге установят восьмиметровый надувной «Каменный цветок», создадут место скорби и огромный сердечник трансформатора в рамках паблик-арт программы «ЧО». Такие работы команда презентовала в рамках четвертого сезона, всего будет создано 11 арт-объектов.