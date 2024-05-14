Меньше курганцев приехало на кладбище в Родительский день. Фото

14 мая 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Курганцы реже приезжают на кладбище в Родительский день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Родительский день, который в народе также известен как Радоница, жители Кургана традиционно собрались на кладбище в Зайково, чтобы почтить память ушедших родственников. Однако, в этом году людей пришло значительно меньше, чем раньше. Корреспондент URA.RU расскажет, как православная традиция прошла в Кургане и какая была обстановка. С раннего утра кладбище постепенно наполнялось небольшими группами людей разного возраста. Курганцы несли в руках цветы и венки. На Зайковском кладбище, рассказывают очевидцы, открыли сразу несколько точек, где продавали искусственные цветы. Несмотря на прохладный, хоть и спокойный, день немногие жители все равно приезжали. «В этом году все хуже, чем в прошлые. Мало людей приезжает на кладбище. Не хочется думать о том, что курганцы стали забывать своих умерших родственников, вероятно, просто не все смогли уйти с работы», — рассказывают цветочники. Местные также предположили, что поток людей в Родительский день стал меньше, потому что многие предпочли посетить кладбище во время майских выходных. Поэтому и нет такого большого количества народу, как раньше. «Совпало, что эти майские дни, потом День Победы, а потом — Родительский день. Поэтому уже с 1 по 14 мая очень много народу проехали. Не то, что сейчас их мало, но в целом меньше», — делятся местные. Говоря о цветах, продавали разные букеты. Самые дорогие — по 800 рублей. Один цветок стоял примерно 70 рублей. Чаще всего берут те, что между 100 и 400 рублями. В штатном режиме работают и автобусы. Один транспорт уезжает, другой уже заезжает. Есть парковочные места, очередей нет. На месте работают и сотрудники ГАИ, они, как и на Рябковском кладбище, контролируют поток и следят за пешеходами. Отмечается, что свалок с мусором нет — мешки, ветки и старые цветы выброшены в баки. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана в рамках Родительского дня, который в этом году проходит 14 мая, массово ездили на кладбище. Уже на кладбище жители заметили, что в этом году чиновники не вывезли образовавшиеся горы мусора, а дороги накрыли лужи. Как это было — в репортаже URA.RU. Курганцы в Родительский день приехали на Зайковское кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганском кладбище похоронены бойцы СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганском кладбище открыли несколько «цветочных рынков» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поток приезжающих на кладбище в Родительский день снизился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Родительский день был хорошо организован общественный транспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мусор к Радонице на Зайковском кладбище был прибран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Родительский день, который в народе также известен как Радоница, жители Кургана традиционно собрались на кладбище в Зайково, чтобы почтить память ушедших родственников. Однако, в этом году людей пришло значительно меньше, чем раньше. Корреспондент URA.RU расскажет, как православная традиция прошла в Кургане и какая была обстановка. С раннего утра кладбище постепенно наполнялось небольшими группами людей разного возраста. Курганцы несли в руках цветы и венки. На Зайковском кладбище, рассказывают очевидцы, открыли сразу несколько точек, где продавали искусственные цветы. Несмотря на прохладный, хоть и спокойный, день немногие жители все равно приезжали. «В этом году все хуже, чем в прошлые. Мало людей приезжает на кладбище. Не хочется думать о том, что курганцы стали забывать своих умерших родственников, вероятно, просто не все смогли уйти с работы», — рассказывают цветочники. Местные также предположили, что поток людей в Родительский день стал меньше, потому что многие предпочли посетить кладбище во время майских выходных. Поэтому и нет такого большого количества народу, как раньше. «Совпало, что эти майские дни, потом День Победы, а потом — Родительский день. Поэтому уже с 1 по 14 мая очень много народу проехали. Не то, что сейчас их мало, но в целом меньше», — делятся местные. Говоря о цветах, продавали разные букеты. Самые дорогие — по 800 рублей. Один цветок стоял примерно 70 рублей. Чаще всего берут те, что между 100 и 400 рублями. В штатном режиме работают и автобусы. Один транспорт уезжает, другой уже заезжает. Есть парковочные места, очередей нет. На месте работают и сотрудники ГАИ, они, как и на Рябковском кладбище, контролируют поток и следят за пешеходами. Отмечается, что свалок с мусором нет — мешки, ветки и старые цветы выброшены в баки. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана в рамках Родительского дня, который в этом году проходит 14 мая, массово ездили на кладбище. Уже на кладбище жители заметили, что в этом году чиновники не вывезли образовавшиеся горы мусора, а дороги накрыли лужи. Как это было — в репортаже URA.RU.