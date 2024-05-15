Курганские депутаты на заседании поспорили, надо ли отправлять детей на похороны

В курганской областной думе поспорили о присутствии детей на похоронах

16 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Курганской областной думе депутаты обсудили целесообразность присутствия детей на похоронах Фото: URA.RU © URA.RU В Курганской областной думе депутаты поспорили о целесообразности присутствия детей на похоронах ветеранов, участников военных действий и близких родственников. Парламентарии высказывали разные точки зрения на прошедшем заседании комитетов, передает корреспондент URA.RU. «На тему воспитания: 9 мая ушел из жизни ветеран ВОВ. Нет ни одного образовательного коллектива: учителей, классов. Детей нет. А что такого, это процесс жизни. <…> У нас идет спецоперация, проходят похороны с гимном РФ, флагом России. Почему дети наши не должны это видеть?» — аргументировал свою позицию депутат Федор Ярославцев. Парламентарий Ольга Баланчук поддержала Ярославцева, заметив, что избегание таких мероприятий может приводить к безразличию и цинизму у подрастающего поколения. «30 лет я пробыла директором гимназии, я родителям говорила на собраниях: мы щадим детей в этих случаях, но если дети не научатся ценить, что человек ушел и его больше не будет, придет безразличие и цинизм. Мы их „пощадим“, а потом говорим: „Какие эгоисты у нас выросли“», — отметила она. Однако другие депутаты облдумы в ходе спора не согласились с предыдущими спикерами. Татьяна Хильчук выразила мнение, что важнее проявлять внимание к ветеранам при жизни, а не после смерти. С другой стороны, заместитель директора департамента информполитики Евгений Сорогин, посетивший 19 похорон участников спецоперации, считает, что детям не место на таких мероприятиях из-за их тяжести. «Я скажу честно, я был на похоронах участников СВО, последняя категория, кого я хотел бы видеть, — это дети. Это очень тяжелая процедура, не стоит», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что чиновники правительства и депутаты поспорили из-за того, по каким условиям предоставлять застройщикам земельные участки для строительства жилья. В областном департаменте экономического развития считают, что бизнесменам нужно предоставлять землю без торгов, при этом не требуя их отдавать 4% квартир бесплатно в муниципалитет. Парламентарии периодически дискутируют на заседании комитетов в процессе согласования проектов и решений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской областной думе депутаты поспорили о целесообразности присутствия детей на похоронах ветеранов, участников военных действий и близких родственников. Парламентарии высказывали разные точки зрения на прошедшем заседании комитетов, передает корреспондент URA.RU. «На тему воспитания: 9 мая ушел из жизни ветеран ВОВ. Нет ни одного образовательного коллектива: учителей, классов. Детей нет. А что такого, это процесс жизни. <…> У нас идет спецоперация, проходят похороны с гимном РФ, флагом России. Почему дети наши не должны это видеть?» — аргументировал свою позицию депутат Федор Ярославцев. Парламентарий Ольга Баланчук поддержала Ярославцева, заметив, что избегание таких мероприятий может приводить к безразличию и цинизму у подрастающего поколения. «30 лет я пробыла директором гимназии, я родителям говорила на собраниях: мы щадим детей в этих случаях, но если дети не научатся ценить, что человек ушел и его больше не будет, придет безразличие и цинизм. Мы их „пощадим“, а потом говорим: „Какие эгоисты у нас выросли“», — отметила она. Однако другие депутаты облдумы в ходе спора не согласились с предыдущими спикерами. Татьяна Хильчук выразила мнение, что важнее проявлять внимание к ветеранам при жизни, а не после смерти. С другой стороны, заместитель директора департамента информполитики Евгений Сорогин, посетивший 19 похорон участников спецоперации, считает, что детям не место на таких мероприятиях из-за их тяжести. «Я скажу честно, я был на похоронах участников СВО, последняя категория, кого я хотел бы видеть, — это дети. Это очень тяжелая процедура, не стоит», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что чиновники правительства и депутаты поспорили из-за того, по каким условиям предоставлять застройщикам земельные участки для строительства жилья. В областном департаменте экономического развития считают, что бизнесменам нужно предоставлять землю без торгов, при этом не требуя их отдавать 4% квартир бесплатно в муниципалитет. Парламентарии периодически дискутируют на заседании комитетов в процессе согласования проектов и решений.