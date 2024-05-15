В Тюмени мужчина упал с 8 этажа, выжил и получил компенсацию

16 мая 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Мужчина упал с восьмого этажа при проведении строительных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени выплатят компенсацию рабочему, который упал с восьмого этажа во время проведения строительных работ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, травмы мужчина получил из-за несоблюдения правил безопасности, которые допустил работодатель. «В результате отсутствия контроля 8 февраля 2024 года рабочий производил работы на высоте без закрепленного страховочного пояса, упал с 8 этажа и получил травмы, причинившие его здоровью тяжкий вред. Строительная организация возместила потерпевшему причиненный вред, выплатив более 180 тыс. рублей», — указано в сообщении. По данному факту также возбуждено уголовное дело в отношении работодателя. Ему грозит срок до трех лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени выплатят компенсацию рабочему, который упал с восьмого этажа во время проведения строительных работ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, травмы мужчина получил из-за несоблюдения правил безопасности, которые допустил работодатель. «В результате отсутствия контроля 8 февраля 2024 года рабочий производил работы на высоте без закрепленного страховочного пояса, упал с 8 этажа и получил травмы, причинившие его здоровью тяжкий вред. Строительная организация возместила потерпевшему причиненный вред, выплатив более 180 тыс. рублей», — указано в сообщении. По данному факту также возбуждено уголовное дело в отношении работодателя. Ему грозит срок до трех лет лишения свободы.