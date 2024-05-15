15 мая 2024

В Тюмени мужчина упал с 8 этажа, выжил и получил компенсацию

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Субботник на Белой Башне. Екатеринбург, промышленный альпинизм, покрасочные работы
Мужчина упал с восьмого этажа при проведении строительных работ Фото:

В Тюмени выплатят компенсацию рабочему, который упал с восьмого этажа во время проведения строительных работ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, травмы мужчина получил из-за несоблюдения правил безопасности, которые допустил работодатель.

«В результате отсутствия контроля 8 февраля 2024 года рабочий производил работы на высоте без закрепленного страховочного пояса, упал с 8 этажа и получил травмы, причинившие его здоровью тяжкий вред. Строительная организация возместила потерпевшему причиненный вред, выплатив более 180 тыс. рублей», — указано в сообщении.

По данному факту также возбуждено уголовное дело в отношении работодателя. Ему грозит срок до трех лет лишения свободы.

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В Тюмени выплатят компенсацию рабочему, который упал с восьмого этажа во время проведения строительных работ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, травмы мужчина получил из-за несоблюдения правил безопасности, которые допустил работодатель. «В результате отсутствия контроля 8 февраля 2024 года рабочий производил работы на высоте без закрепленного страховочного пояса, упал с 8 этажа и получил травмы, причинившие его здоровью тяжкий вред. Строительная организация возместила потерпевшему причиненный вред, выплатив более 180 тыс. рублей», — указано в сообщении. По данному факту также возбуждено уголовное дело в отношении работодателя. Ему грозит срок до трех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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