16 мая 2024

Из Тюмени запустили прямой рейс в Минеральные Воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Летом из Тюмени увеличат количество рейсов по южным направлениям
Летом из Тюмени увеличат количество рейсов по южным направлениям Фото:

Из Тюмени запустили прямой рейс в Минеральные Воды. Об этом сообщили в пресс-службе компании Utair. Самолеты будут летать два раза в неделю.

«Со 2 июня авиакомпания начинает выполнять рейсы в Минеральные Воды из Тюмени два раза в неделю — по средам и воскресеньям», – сообщили в Utair. Время в полете займет чуть меньше четырех часов.

В преддверии начала летнего сезона из Тюмени увеличилось количество рейсов по южным направлениям. Из аэропорта Рощино можно теперь улететь в Анталью, Самарканд и по другим маршрутам.

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Из Тюмени запустили прямой рейс в Минеральные Воды. Об этом сообщили в пресс-службе компании Utair. Самолеты будут летать два раза в неделю. «Со 2 июня авиакомпания начинает выполнять рейсы в Минеральные Воды из Тюмени два раза в неделю — по средам и воскресеньям», – сообщили в Utair. Время в полете займет чуть меньше четырех часов. В преддверии начала летнего сезона из Тюмени увеличилось количество рейсов по южным направлениям. Из аэропорта Рощино можно теперь улететь в Анталью, Самарканд и по другим маршрутам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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