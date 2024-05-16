Летом из Тюмени увеличат количество рейсов по южным направлениям
Из Тюмени запустили прямой рейс в Минеральные Воды. Об этом сообщили в пресс-службе компании Utair. Самолеты будут летать два раза в неделю.
«Со 2 июня авиакомпания начинает выполнять рейсы в Минеральные Воды из Тюмени два раза в неделю — по средам и воскресеньям», – сообщили в Utair. Время в полете займет чуть меньше четырех часов.
В преддверии начала летнего сезона из Тюмени увеличилось количество рейсов по южным направлениям. Из аэропорта Рощино можно теперь улететь в Анталью, Самарканд и по другим маршрутам.
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