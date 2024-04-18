Из Тюмени увеличили количество рейсов по южным направлениям

К началу летнего сезона из Тюмени увеличится число рейсов как по России, так и за рубеж. Такие данные предоставила компания Utair.
«Традиционно к сезону летних отпусков Utair нарастил программу полетов на курорты. С июня авиакомпания начнет выполнять рейсы в Сочи семь раз в неделю, а в Минеральные Воды — два раза. Также в расписании Utair появились новые зарубежные направления: уже с апреля начались полеты в Самарканд, а с июня будут запущены рейсы в Анталью», — указано в сообщении компании.
Кроме того, увеличится частота полетов из Тюмени в Баку, Ереван и Ташкент до двух раз в неделю. Также авиакомпания дважды в неделю выполняет рейсы в Дубай.
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К началу летнего сезона из Тюмени увеличится число рейсов как по России, так и за рубеж. Такие данные предоставила компания Utair. «Традиционно к сезону летних отпусков Utair нарастил программу полетов на курорты. С июня авиакомпания начнет выполнять рейсы в Сочи семь раз в неделю, а в Минеральные Воды — два раза. Также в расписании Utair появились новые зарубежные направления: уже с апреля начались полеты в Самарканд, а с июня будут запущены рейсы в Анталью», — указано в сообщении компании. Кроме того, увеличится частота полетов из Тюмени в Баку, Ереван и Ташкент до двух раз в неделю. Также авиакомпания дважды в неделю выполняет рейсы в Дубай.