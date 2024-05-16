Далматовский комбикормовый завод в Курганской области не справился с уборкой погибшей рыбы из озера, что приводит к загрязнению окружающей среды и опасности для экологии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора.
«Данное предприятие использует озеро Брюхово Далматовского муниципального округа Курганской области для осуществления промышленного рыболовства. 2 мая специалистами управления установлено, что вода в озере позеленела, в озере, вдоль берега, на поверхности воды обнаружены в большом количестве трупы водных биологических ресурсов (рыбы — карась)», — сообщает Россельхознадзор.
Наличие мертвой рыбы привлекло стаи чаек, что увеличивает риск распространения инфекций. Это является нарушением ветеринарного законодательства и правил утилизации биологических отходов. Может стать причиной возникновения и распространения заболеваний среди животных и птиц, а также угрожать здоровью человека. Предприятию объявлено предостережение и даны рекомендации по немедленной утилизации биологических отходов.
Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор вынес предостережение администрации Петуховского округа Курганской области за неправомерное использование земель сельхоз назначения. Участок площадью 5,4 га возле санатория «Озеро Медвежье» оказался заброшенным и заросшим. На нем также заметили несанкционированную свалку.
В Далматовском округе вода загрязняется из-за мертвых карасей
Фото: Уральское управление Россельхознадзора
Вода из-за трупов рыб начала зеленеть
Фото: Уральское управление Россельхознадзора
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Далматовский комбикормовый завод в Курганской области не справился с уборкой погибшей рыбы из озера, что приводит к загрязнению окружающей среды и опасности для экологии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. «Данное предприятие использует озеро Брюхово Далматовского муниципального округа Курганской области для осуществления промышленного рыболовства. 2 мая специалистами управления установлено, что вода в озере позеленела, в озере, вдоль берега, на поверхности воды обнаружены в большом количестве трупы водных биологических ресурсов (рыбы — карась)», — сообщает Россельхознадзор. Наличие мертвой рыбы привлекло стаи чаек, что увеличивает риск распространения инфекций. Это является нарушением ветеринарного законодательства и правил утилизации биологических отходов. Может стать причиной возникновения и распространения заболеваний среди животных и птиц, а также угрожать здоровью человека. Предприятию объявлено предостережение и даны рекомендации по немедленной утилизации биологических отходов. Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор вынес предостережение администрации Петуховского округа Курганской области за неправомерное использование земель сельхоз назначения. Участок площадью 5,4 га возле санатория «Озеро Медвежье» оказался заброшенным и заросшим. На нем также заметили несанкционированную свалку.