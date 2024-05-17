Тюменский миллиардер Руссу требует деньги у «Норникеля»

«Мостострой-11» взыщет 10 миллионов рублей с компании, принадлежащей «Норинкелю»

Руссу требует с енисейского пароходства возмещения затрат на строительно-техническое исследование Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Компания «Мостострой-11», принадлежащая тюменскому миллиардеру и экс-депутату областной думы Николаю Руссу, выдвинула два иска против «Енисейского речного пароходства», входящего в состав корпорации «Норникель». Общая сумма исков составляет 11,5 млн рублей, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Выдвинуто два иска. По обоим истец — АО „Мостострой-11“, ответчик — АО „Енисейское речное пароходство“. Суть исков — возмещение внедоговорного вреда. Суммы исков составляют 6,7 и 4,8 млн рублей», — сообщается на сайте картотеки.

Из материалов арбитражного суда следует, что компания Руссу требует у «дочки» «Норникеля» возместить нанесенный объектам «Мостостроя» ущерб и возместить расходы на проведение строительно-технических исследований. Одно из дел уже поступило в производство, но разбирательство по нему отложено. По второму иску первое заседание назначено на 8 июня.

Ранее URA.RU рассказало, что компании Руссу придется ответить за нарушения условий госконтракта. Иск против «Мостострой-11» подало управление автомобильных дорог Тюменской области, однако подробности иска пока не раскрываются.