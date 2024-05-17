Тюменский миллиардер Руссу требует деньги у «Норникеля»

«Мостострой-11» взыщет 10 миллионов рублей с компании, принадлежащей «Норинкелю»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Тюмень , руссу николай
Руссу требует с енисейского пароходства возмещения затрат на строительно-техническое исследование Фото:

Компания «Мостострой-11», принадлежащая тюменскому миллиардеру и экс-депутату областной думы Николаю Руссу, выдвинула два иска против «Енисейского речного пароходства», входящего в состав корпорации «Норникель». Общая сумма исков составляет 11,5 млн рублей, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Выдвинуто два иска. По обоим истец — АО „Мостострой-11“, ответчик — АО „Енисейское речное пароходство“. Суть исков — возмещение внедоговорного вреда. Суммы исков составляют 6,7 и 4,8 млн рублей», — сообщается на сайте картотеки.

Из материалов арбитражного суда следует, что компания Руссу требует у «дочки» «Норникеля» возместить нанесенный объектам «Мостостроя» ущерб и возместить расходы на проведение строительно-технических исследований. Одно из дел уже поступило в производство, но разбирательство по нему отложено. По второму иску первое заседание назначено на 8 июня.

Ранее URA.RU рассказало, что компании Руссу придется ответить за нарушения условий госконтракта. Иск против «Мостострой-11» подало управление автомобильных дорог Тюменской области, однако подробности иска пока не раскрываются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Мостострой-11», принадлежащая тюменскому миллиардеру и экс-депутату областной думы Николаю Руссу, выдвинула два иска против «Енисейского речного пароходства», входящего в состав корпорации «Норникель». Общая сумма исков составляет 11,5 млн рублей, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Выдвинуто два иска. По обоим истец — АО „Мостострой-11“, ответчик — АО „Енисейское речное пароходство“. Суть исков — возмещение внедоговорного вреда. Суммы исков составляют 6,7 и 4,8 млн рублей», — сообщается на сайте картотеки. Из материалов арбитражного суда следует, что компания Руссу требует у «дочки» «Норникеля» возместить нанесенный объектам «Мостостроя» ущерб и возместить расходы на проведение строительно-технических исследований. Одно из дел уже поступило в производство, но разбирательство по нему отложено. По второму иску первое заседание назначено на 8 июня. Ранее URA.RU рассказало, что компании Руссу придется ответить за нарушения условий госконтракта. Иск против «Мостострой-11» подало управление автомобильных дорог Тюменской области, однако подробности иска пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...