Вредители атаковали деревья курганских дачников: как победить тлю на участке

Курганские дачники жалуются, что деревья неожиданно атаковала тля. Насекомые наблюдаются на кустарниках и плодовых деревьях. Опасные вредители облепили молодые побели, листья и завязи цветов, не давая им развиваться. URA.RU выслушало проблемы дачников и собрало данные — как народными средствами можно победить вредителя.
В дачном кооперативе в районе Старого Просвета насекомые массово атаковали кусты жимолости, смородины, деревья яблони и сливы. «В прошлые годы такого не было, потому что весна была жаркой и даже засушливой. В этом году холодно и влажно, вероятно поэтому тля так хорошо себя чувствует. Главное, чтобы в теплицу не перешла», — переживает пенсионерка Лариса Заикина.
Она уточняет, что старается не пользоваться химическими препаратами для борьбы с вредителями. Земледелие ведет максимально экологичное. В данном случае дачница начала с механического способа уничтожения тли. «Со шланга под напором смываю тлю с деревьев. На какое-то время это поможет. Потом буду использовать народные средства — табак, золу и так далее», — поделилась дачница.
Народные средства борьбы с тлей
В открытых данных содержится несколько рецептов:
Табачный настой: 100 г табачной махорки настаивают в 1 л теплой воды в течение суток, затем кипятят 40 минут, фильтруют и добавляют 40-50 г хозяйственного мыла. Обработку проводят 3-4 раза с интервалом в 10 дней.
Чесночный раствор: 300 г чеснока настаивают в 1 л воды 2-3 часа, фильтрую, разводят в 10 л воды и добавляют 40 г мыльной стружки. Опрыскивают кусты вечером, повторяют через каждые 10 дней.
Настой томатной ботвы: 1 кг ботвы замачивают в воде на ночь, утром фильтруют и разводят пополам с водой. Применяют для обработки листьев, особенно с тыльной стороны.
Зольный раствор: 200 г древесной золы настаивают в 10 л воды, фильтруют и добавляют 50 г мыла. Используют для опрыскивания кустов, безопасно в период формирования плодов.
Настой бархатцев: 500 г сушеных бархатцев заливают 10 л воды до появления гнилостного запаха, добавляют мыло и опрыскивают.
Картофельный настой: 700 г ботвы заливают 10 л горячей воды на 3 дня, фильтруют, добавляют мыло и используют для обработки.
Луковый настой: 200 г лука с шелухой заливают 10 л воды на сутки, фильтруют и добавляют мыло. Обработку проводят каждые 10 дней.
Уксусный или аммиачный раствор: Смешивают уксус или аммиак с водой и жидким мылом для двукратной обработки с интервалом в 7 дней.
Соляной раствор: Растворяют соль, соду и мыло в воде для опрыскивания растений каждые 14 дней.
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