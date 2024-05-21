В Кургане старшеклассники сдадут ЕГЭ по русскому 28 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одиннадцатиклассники Курганской области готовятся сдавать ЕГЭ по русскому языку, который является основным предметом для всех выпускников. URA.RU собрало информацию о том, какие основные ошибки допускали школьники на предыдущих экзаменах чаще всего.

Задания базового уровня с низким процентом выполнения

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку выявил несколько тем базового уровня, по которым учащиеся показали наименьший процент правильных ответов (ниже 50%):

Орфоэпические нормы (задание №4): учащиеся испытывали трудности с постановкой ударения в словах.

Правописание в приставках (задание №10): ошибки при написании гласных и согласных в приставках, а также употребление Ъ и Ь, букв И, Ы после приставок.

Правописание в суффиксах (задание №11): сложности с написанием гласных и согласных в суффиксах слов разных частей речи, за исключением причастий и деепричастий.

Правописание окончаний и суффиксов (задание №12): проблемы с личными окончаниями глаголов и суффиксами причастий, деепричастий.

Знаки препинания в ССП и ПП (задание №16): ошибки при расстановке знаков препинания в сложносочиненных предложениях и простых предложениях с однородными членами.

Знаки препинания с несвязанными конструкциями (задание №18): неправильное использование знаков препинания в предложениях со словами и конструкциями, не связанными грамматически с членами предложения.

Знаки препинания в сложных предложениях (задание №20): трудности с пунктуацией в сложных предложениях с разными видами связи между частями.

Функционально-смысловые типы речи (задание №23): недопонимание различных функционально-смысловых типов речи.

Логико-смысловые отношения в тексте (задание №25): проблемы с определением логико-смысловых отношений между предложениями или фрагментами текста.

Выполнение заданий повышенного уровня сложности

Несмотря на низкий процент правильных ответов по базовым темам, задания повышенного уровня сложности были выполнены учащимися на достаточно хорошем уровне. Это указывает на то, что при подготовке к ЕГЭ следует уделить особое внимание укреплению знаний по базовым темам русского языка.

URA.RU писало, что в результате проведения ЕГЭ по русскому языку (в 2023 году) 3187 участников (99,5%) успешно преодолели минимальный порог. Однако 16 участников (0,5%) не смогли достичь минимального уровня баллов.