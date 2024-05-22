Курганцы жалуются, что отравились блюдами из «Жизньмарта». Скрин

22 мая 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Роспотреб заявил, что курганцы не сообщали об отравлениях в «Жизньмарте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Курганцы сообщают о случаях отравления после употребления блюд из сети магазинов свердловского ретейлера «Жизньмарт». Пострадавшие отмечают, что их состояние ухудшилось после употребления салата «сельдь под шубой» и картофельных зраз. Корреспондент URA.RU разбирается в ситуации. «После посещения магазина „Жизньмарт“ и употребления приобретенных там блюд у меня появились симптомы отравления. В больнице мне поставили диагноз острая энтеровирусная инфекция», — рассказывает один из пострадавших. Точный возбудитель инфекции установить не удалось, так как обращение за медицинской помощью произошло с опозданием. На сайте 2ГИС также появились отзывы, в котором сообщается об отравлении. Пользователь с ником «Полина Молчанова» пишет, что почувствовала себя плохо после того, как съела онигири. Плохое самочувствие держалось около трех дней. Другой пользователь, Марина Александровна, пишет, что купила в магазине салат «сельдь под шубой» и картофельные зразы с грибами, после чего получила сильное отравление и лечилась в течение двух недель. Пользователю также приходилось ставить капельницу от интоксикации. По официальной версии курганского управления Роспотребнадзора, в регионе не было замечено случаев отравления продукцией свердловского ретейлера. Обращений в ведомство также не поступало. В пресс-службе «Жизньмарта» корреспонденту URA.RU также сообщили, что жалоб на отравление из Кургана не поступало. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге произошла массовая вспышка отравлений после посещения магазинов «Жизньмарт». Роспотребнадзор заявил, что с 16 мая у 18 человек были выявлены вирусы сальмонеллы, ротавируса и норовируса. Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, где также зафиксированы случаи заболевания, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков. Жительница Кургана заявила, что получила отравление из-за блюд «Жизньмарта» Фото: скрин сайта 2ГИС Жительница Кургана заявила, что ей пришлось ставить капельницу из-за отравления Фото: скрин сайта 2ГИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы сообщают о случаях отравления после употребления блюд из сети магазинов свердловского ретейлера «Жизньмарт». Пострадавшие отмечают, что их состояние ухудшилось после употребления салата «сельдь под шубой» и картофельных зраз. Корреспондент URA.RU разбирается в ситуации. «После посещения магазина „Жизньмарт“ и употребления приобретенных там блюд у меня появились симптомы отравления. В больнице мне поставили диагноз острая энтеровирусная инфекция», — рассказывает один из пострадавших. Точный возбудитель инфекции установить не удалось, так как обращение за медицинской помощью произошло с опозданием. На сайте 2ГИС также появились отзывы, в котором сообщается об отравлении. Пользователь с ником «Полина Молчанова» пишет, что почувствовала себя плохо после того, как съела онигири. Плохое самочувствие держалось около трех дней. Другой пользователь, Марина Александровна, пишет, что купила в магазине салат «сельдь под шубой» и картофельные зразы с грибами, после чего получила сильное отравление и лечилась в течение двух недель. Пользователю также приходилось ставить капельницу от интоксикации. По официальной версии курганского управления Роспотребнадзора, в регионе не было замечено случаев отравления продукцией свердловского ретейлера. Обращений в ведомство также не поступало. В пресс-службе «Жизньмарта» корреспонденту URA.RU также сообщили, что жалоб на отравление из Кургана не поступало. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге произошла массовая вспышка отравлений после посещения магазинов «Жизньмарт». Роспотребнадзор заявил, что с 16 мая у 18 человек были выявлены вирусы сальмонеллы, ротавируса и норовируса. Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, где также зафиксированы случаи заболевания, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков.