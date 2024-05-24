МЧС объявило в Тюменской области штормовое предупреждение

25 мая 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Порывы ветра при грозе могут достигать до 18 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области 26 мая синоптики обещают грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об опасной погоде жителей региона предупредили в областном Управлении МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС 26 мая 2024 года на юге области днем ожидается кратковременные дожди. Местами грозы, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при грозе до 18 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели просят жителей региона быть бдительными и осторожными и соблюдать правила безопасности. С 26 по 28 мая на регион также придут заморозки. В ночное время температура воздуха местами будет опускаться до -5 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области 26 мая синоптики обещают грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об опасной погоде жителей региона предупредили в областном Управлении МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС 26 мая 2024 года на юге области днем ожидается кратковременные дожди. Местами грозы, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при грозе до 18 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели просят жителей региона быть бдительными и осторожными и соблюдать правила безопасности. С 26 по 28 мая на регион также придут заморозки. В ночное время температура воздуха местами будет опускаться до -5 градусов.