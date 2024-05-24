24 мая 2024

МЧС объявило в Тюменской области штормовое предупреждение

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
Порывы ветра при грозе могут достигать до 18 метров в секунду Фото:

В Тюменской области 26 мая синоптики обещают грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об опасной погоде жителей региона предупредили в областном Управлении МЧС.

«По данным Тюменского ЦГМС 26 мая 2024 года на юге области днем ожидается кратковременные дожди. Местами грозы, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при грозе до 18 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели просят жителей региона быть бдительными и осторожными и соблюдать правила безопасности.

С 26 по 28 мая на регион также придут заморозки. В ночное время температура воздуха местами будет опускаться до -5 градусов.

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В Тюменской области 26 мая синоптики обещают грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об опасной погоде жителей региона предупредили в областном Управлении МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС 26 мая 2024 года на юге области днем ожидается кратковременные дожди. Местами грозы, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при грозе до 18 м/с», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели просят жителей региона быть бдительными и осторожными и соблюдать правила безопасности. С 26 по 28 мая на регион также придут заморозки. В ночное время температура воздуха местами будет опускаться до -5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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