24 мая 2024

Тюменцев предупредили о возвращении заморозков

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, опавшие листья, осень, лед
Местами по области столбики термометров опустятся до -5 градусов Фото:

В Тюменской области с 26 по 28 мая ожидаются заморозки до -5 градусов. Об этом власти региона предупредили жителей в соцсети.

«С 26 по 28 мая в ночное время в регионе местами ожидаются заморозки. Температура от 0 до -5 градусов», — сообщается в telegram-канале инфоцентра правительства Тюменской области.

Согласно данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, несмотря на низкие ночные температуры, днем 26 мая местами по области воздух прогреется до +21 градуса, 27 мая — до +12 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

Заморозки в регионе прогнозировались и ранее — с 23 по 25 мая. Затем в Тюмень и область пришли дожди и ветреная погода.

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В Тюменской области с 26 по 28 мая ожидаются заморозки до -5 градусов. Об этом власти региона предупредили жителей в соцсети. «С 26 по 28 мая в ночное время в регионе местами ожидаются заморозки. Температура от 0 до -5 градусов», — сообщается в telegram-канале инфоцентра правительства Тюменской области. Согласно данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, несмотря на низкие ночные температуры, днем 26 мая местами по области воздух прогреется до +21 градуса, 27 мая — до +12 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Заморозки в регионе прогнозировались и ранее — с 23 по 25 мая. Затем в Тюмень и область пришли дожди и ветреная погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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