Тюменцев предупредили о возвращении заморозков

Местами по области столбики термометров опустятся до -5 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области с 26 по 28 мая ожидаются заморозки до -5 градусов. Об этом власти региона предупредили жителей в соцсети.

«С 26 по 28 мая в ночное время в регионе местами ожидаются заморозки. Температура от 0 до -5 градусов», — сообщается в telegram-канале инфоцентра правительства Тюменской области.

Согласно данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, несмотря на низкие ночные температуры, днем 26 мая местами по области воздух прогреется до +21 градуса, 27 мая — до +12 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

Заморозки в регионе прогнозировались и ранее — с 23 по 25 мая. Затем в Тюмень и область пришли дожди и ветреная погода.