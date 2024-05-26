ВСУ нанесли массированный удар по территории России: карта СВО 26 мая

ВСУ атаковали Орловскую область беспилотником

26 мая 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали четыре региона России при помощи беспилотников Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ночью атаковали четыре российских региона. Российский мобилизованный, которому стреляли в голову, вернулся из украинского плена после жестоких пыток. На кременском направлении найдена телестудия ВСУ для съемки фильмов про якобы неудачи ВС РФ. Интерактивная карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU ВСУ ударили по российским регионам Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Средства ПВО сбили 29 целей на подлете к региону и самому Белгороду. Четыре мирных жителя пострадали. У двоих мужчин черепно-мозговая травма. В десятках домов выбиты стекла, повреждены автомобили. Под удар попал и город Шебекино. Там повреждена линия газоснабжения. В городе пострадали семь домов. Также беспилотники были сбиты над Орловской областью. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, никто не пострадал, согласно предварительной информации. В Курской области ночью действовал режим опасности атаки БПЛА. Над регионом были уничтожены семь целей в двух районах: Рыльском и Курчатовском. Брянская область также защитилась от украинского удара. Над субъектом сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале . Мобилизованного расстреляли в украинском плену, но он выжил Российский мобилизованный Сергей Белица выжил в украинском плену после жестоких пыток. Там ему прострелили голову. Пуля не задела мозг. Белица смог выбраться и сбежать. Однако после его обнаружили солдаты ВСУ, приняв за своего. Его откачали, а затем снова начали пытать. Тогда и прострелили ногу. За все время он успел побывать в нескольких тюрьмах в Харьковской и Сумской областях. В Россию он вернулся после того, как попал в списки на обмен. Полная история — в материале URA.RU. Удары ВС РФ Российская армия нанесла несколько ударов по Житомирской, Киевской и Хмельницкой областям. Об этом сообщили украинские СМИ. Из-за взрывов в западной части Украины в небо были подняты польские истребители. Воздушная тревога звучала над всей территорией Украины. «В некоторых районах после прилетов пропал свет», — отметил военкор Борис Рожин в своем telegram-канале . Бойцы «Ахмата» нашли «полевую телестудию» ВСУ с муляжами тел российских военных Во время продвижения на кременском направлении в районе Серебрянского лесничества был найден особый опорный пункт ВСУ. Он был обустроен как телестудия, в нем находились муляжи тел российских военных, фрагменты экипировки, а также краска, которая имитирует кровь. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Наш противник, не имея возможности сражаться против нас, не имея ни сил, ни средств, ни духа, делает все, чтобы хотя бы снимать ЦИПсОшные фильмы. Он закидывает эти фильмы в интернет, доказывая кому-то, как они якобы уничтожают в таком прямо массовом количестве российских солдат», — отметил Апти Алаудинов, его слова передает Рожин. Харьковское направление Продолжаются бои около населенного пункта Липцы. ВС РФ сорвали ротацию ВСУ. Группировке «Север» помогла ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ. Также военные эвакуировали жителей Волчанска из-за постоянных обстрелов армии Украины. В Минобороны РФ отметили, что украинские военные во время отступления пытаются ударить по жилым домам артиллерией и дронами. Эвакуированные жители рассказали, что до этого они две недели сидели в подвале, во время одного из ударов мужчина получил ранение руки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ ночью атаковали четыре российских региона. Российский мобилизованный, которому стреляли в голову, вернулся из украинского плена после жестоких пыток. На кременском направлении найдена телестудия ВСУ для съемки фильмов про якобы неудачи ВС РФ. Интерактивная карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Средства ПВО сбили 29 целей на подлете к региону и самому Белгороду. Четыре мирных жителя пострадали. У двоих мужчин черепно-мозговая травма. В десятках домов выбиты стекла, повреждены автомобили. Под удар попал и город Шебекино. Там повреждена линия газоснабжения. В городе пострадали семь домов. Также беспилотники были сбиты над Орловской областью. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, никто не пострадал, согласно предварительной информации. В Курской области ночью действовал режим опасности атаки БПЛА. Над регионом были уничтожены семь целей в двух районах: Рыльском и Курчатовском. Брянская область также защитилась от украинского удара. Над субъектом сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале. Российский мобилизованный Сергей Белица выжил в украинском плену после жестоких пыток. Там ему прострелили голову. Пуля не задела мозг. Белица смог выбраться и сбежать. Однако после его обнаружили солдаты ВСУ, приняв за своего. Его откачали, а затем снова начали пытать. Тогда и прострелили ногу. За все время он успел побывать в нескольких тюрьмах в Харьковской и Сумской областях. В Россию он вернулся после того, как попал в списки на обмен. Полная история — в материале URA.RU. Российская армия нанесла несколько ударов по Житомирской, Киевской и Хмельницкой областям. Об этом сообщили украинские СМИ. Из-за взрывов в западной части Украины в небо были подняты польские истребители. Воздушная тревога звучала над всей территорией Украины. «В некоторых районах после прилетов пропал свет», — отметил военкор Борис Рожин в своем telegram-канале. Во время продвижения на кременском направлении в районе Серебрянского лесничества был найден особый опорный пункт ВСУ. Он был обустроен как телестудия, в нем находились муляжи тел российских военных, фрагменты экипировки, а также краска, которая имитирует кровь. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Продолжаются бои около населенного пункта Липцы. ВС РФ сорвали ротацию ВСУ. Группировке «Север» помогла ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ. Также военные эвакуировали жителей Волчанска из-за постоянных обстрелов армии Украины. В Минобороны РФ отметили, что украинские военные во время отступления пытаются ударить по жилым домам артиллерией и дронами. Эвакуированные жители рассказали, что до этого они две недели сидели в подвале, во время одного из ударов мужчина получил ранение руки.