Шумков пообещал резко увеличить выплаты реабилитированным курганцам

В Курганской области в полтора раза увеличат выплаты реабилитированным жителям, а также ветеранам труда. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«С 1 июля увеличим размер выплаты реабилитированным, ветеранам труда и труженикам тыла в полтора раза. Всего почти 58 тысячам человек», — подчеркнул в посте Шумков.
После увеличения выплат реабилитированные курганцы будут получать ежемесячно 1302 рубля, ветераны труда — 1000 рублей, а труженики тыла — 1114 рублей. Также в области действуют коммунальные льготы размером 50% на оплату жилья и коммунальных услуг для вышеназванных категорий граждан.
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В Курганской области в полтора раза увеличат выплаты реабилитированным жителям, а также ветеранам труда. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «С 1 июля увеличим размер выплаты реабилитированным, ветеранам труда и труженикам тыла в полтора раза. Всего почти 58 тысячам человек», — подчеркнул в посте Шумков. После увеличения выплат реабилитированные курганцы будут получать ежемесячно 1302 рубля, ветераны труда — 1000 рублей, а труженики тыла — 1114 рублей. Также в области действуют коммунальные льготы размером 50% на оплату жилья и коммунальных услуг для вышеназванных категорий граждан.