Общество Выплаты и пенсии Шумков пообещал резко увеличить выплаты реабилитированным курганцам 26 мая 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + Шумков пообещал увеличить соцподдержку ветеранов и реабилитированных жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской области в полтора раза увеличат выплаты реабилитированным жителям, а также ветеранам труда. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «С 1 июля увеличим размер выплаты реабилитированным, ветеранам труда и труженикам тыла в полтора раза. Всего почти 58 тысячам человек», — подчеркнул в посте Шумков. После увеличения выплат реабилитированные курганцы будут получать ежемесячно 1302 рубля, ветераны труда — 1000 рублей, а труженики тыла — 1114 рублей. Также в области действуют коммунальные льготы размером 50% на оплату жилья и коммунальных услуг для вышеназванных категорий граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области в полтора раза увеличат выплаты реабилитированным жителям, а также ветеранам труда. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «С 1 июля увеличим размер выплаты реабилитированным, ветеранам труда и труженикам тыла в полтора раза. Всего почти 58 тысячам человек», — подчеркнул в посте Шумков. После увеличения выплат реабилитированные курганцы будут получать ежемесячно 1302 рубля, ветераны труда — 1000 рублей, а труженики тыла — 1114 рублей. Также в области действуют коммунальные льготы размером 50% на оплату жилья и коммунальных услуг для вышеназванных категорий граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям