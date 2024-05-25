25 мая 2024
24 мая 2024

Шумков пообещал резко увеличить выплаты реабилитированным курганцам

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Шумков пообещал увеличить соцподдержку ветеранов и реабилитированных жителей Фото:

В Курганской области в полтора раза увеличат выплаты реабилитированным жителям, а также ветеранам труда. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«С 1 июля увеличим размер выплаты реабилитированным, ветеранам труда и труженикам тыла в полтора раза. Всего почти 58 тысячам человек», — подчеркнул в посте Шумков.

После увеличения выплат реабилитированные курганцы будут получать ежемесячно 1302 рубля, ветераны труда — 1000 рублей, а труженики тыла — 1114 рублей. Также в области действуют коммунальные льготы размером 50% на оплату жилья и коммунальных услуг для вышеназванных категорий граждан.

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В Курганской области в полтора раза увеличат выплаты реабилитированным жителям, а также ветеранам труда. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «С 1 июля увеличим размер выплаты реабилитированным, ветеранам труда и труженикам тыла в полтора раза. Всего почти 58 тысячам человек», — подчеркнул в посте Шумков. После увеличения выплат реабилитированные курганцы будут получать ежемесячно 1302 рубля, ветераны труда — 1000 рублей, а труженики тыла — 1114 рублей. Также в области действуют коммунальные льготы размером 50% на оплату жилья и коммунальных услуг для вышеназванных категорий граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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