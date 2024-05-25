25 мая 2024
24 мая 2024

Курганцы пожаловались на отсутствие дороги на Народной улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Посёлок Сосьва. Свердловская область, джип, деревенская жизнь, бездорожье
Курганцы назвали полигоном для внедорожников улицу в отдаленном микрорайоне (архивное фото) Фото:

В Кургане жители микрорайона Черемухово пожаловались, что из-за бездорожья к домам по улице Народной не может добраться скорая помощь. После дождя дорога превращается в «испытательный полигон» для внедорожников. Об этом горожане рассказали на портале «Обратись».

«Просим отсыпать дорогу на улице Народной в Черемухово, так как даже скорая здесь не может проехать. Жители добираются к домам по колено в грязи», — говорится в жалобе курганцев.

Представители мэрии написали в ответе горожанам, что летом планируется провести грейдирование дорог в микрорайоне. Они добавили, что отсыпка асфальтовой срезкой возможна, если таковая будет в наличии.

Ранее жители курганского села Логоушка попросили власти Кетовского округа отремонтировать дорогу к избирательному участку. Сельчане обратили внимание, что иначе они физически не смогут до него добраться.

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В Кургане жители микрорайона Черемухово пожаловались, что из-за бездорожья к домам по улице Народной не может добраться скорая помощь. После дождя дорога превращается в «испытательный полигон» для внедорожников. Об этом горожане рассказали на портале «Обратись». «Просим отсыпать дорогу на улице Народной в Черемухово, так как даже скорая здесь не может проехать. Жители добираются к домам по колено в грязи», — говорится в жалобе курганцев. Представители мэрии написали в ответе горожанам, что летом планируется провести грейдирование дорог в микрорайоне. Они добавили, что отсыпка асфальтовой срезкой возможна, если таковая будет в наличии. Ранее жители курганского села Логоушка попросили власти Кетовского округа отремонтировать дорогу к избирательному участку. Сельчане обратили внимание, что иначе они физически не смогут до него добраться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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