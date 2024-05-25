Курганцы пожаловались на отсутствие дороги на Народной улице

В Кургане жители микрорайона Черемухово пожаловались, что из-за бездорожья к домам по улице Народной не может добраться скорая помощь. После дождя дорога превращается в «испытательный полигон» для внедорожников. Об этом горожане рассказали на портале «Обратись».
«Просим отсыпать дорогу на улице Народной в Черемухово, так как даже скорая здесь не может проехать. Жители добираются к домам по колено в грязи», — говорится в жалобе курганцев.
Представители мэрии написали в ответе горожанам, что летом планируется провести грейдирование дорог в микрорайоне. Они добавили, что отсыпка асфальтовой срезкой возможна, если таковая будет в наличии.
Ранее жители курганского села Логоушка попросили власти Кетовского округа отремонтировать дорогу к избирательному участку. Сельчане обратили внимание, что иначе они физически не смогут до него добраться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане жители микрорайона Черемухово пожаловались, что из-за бездорожья к домам по улице Народной не может добраться скорая помощь. После дождя дорога превращается в «испытательный полигон» для внедорожников. Об этом горожане рассказали на портале «Обратись». «Просим отсыпать дорогу на улице Народной в Черемухово, так как даже скорая здесь не может проехать. Жители добираются к домам по колено в грязи», — говорится в жалобе курганцев. Представители мэрии написали в ответе горожанам, что летом планируется провести грейдирование дорог в микрорайоне. Они добавили, что отсыпка асфальтовой срезкой возможна, если таковая будет в наличии. Ранее жители курганского села Логоушка попросили власти Кетовского округа отремонтировать дорогу к избирательному участку. Сельчане обратили внимание, что иначе они физически не смогут до него добраться.