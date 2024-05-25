Общество ЖКХ и Городская среда Курганцы пожаловались на отсутствие дороги на Народной улице 26 мая 2024 в 14:35 Размер текста - 17 + Курганцы назвали полигоном для внедорожников улицу в отдаленном микрорайоне (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане жители микрорайона Черемухово пожаловались, что из-за бездорожья к домам по улице Народной не может добраться скорая помощь. После дождя дорога превращается в «испытательный полигон» для внедорожников. Об этом горожане рассказали на портале «Обратись». «Просим отсыпать дорогу на улице Народной в Черемухово, так как даже скорая здесь не может проехать. Жители добираются к домам по колено в грязи», — говорится в жалобе курганцев. Представители мэрии написали в ответе горожанам, что летом планируется провести грейдирование дорог в микрорайоне. Они добавили, что отсыпка асфальтовой срезкой возможна, если таковая будет в наличии. Ранее жители курганского села Логоушка попросили власти Кетовского округа отремонтировать дорогу к избирательному участку. Сельчане обратили внимание, что иначе они физически не смогут до него добраться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане жители микрорайона Черемухово пожаловались, что из-за бездорожья к домам по улице Народной не может добраться скорая помощь. После дождя дорога превращается в «испытательный полигон» для внедорожников. Об этом горожане рассказали на портале «Обратись». «Просим отсыпать дорогу на улице Народной в Черемухово, так как даже скорая здесь не может проехать. Жители добираются к домам по колено в грязи», — говорится в жалобе курганцев. Представители мэрии написали в ответе горожанам, что летом планируется провести грейдирование дорог в микрорайоне. Они добавили, что отсыпка асфальтовой срезкой возможна, если таковая будет в наличии. Ранее жители курганского села Логоушка попросили власти Кетовского округа отремонтировать дорогу к избирательному участку. Сельчане обратили внимание, что иначе они физически не смогут до него добраться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям