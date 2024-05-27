Поцелуй Бузовой и Давы, награда Костомарова: главные события шоу-бизнеса за неделю

Бузова вновь оказалась в центре внимания, поцеловавшись с Давой

Поцелуй Ольги Бузовой на съемках шоу «Сокровища императора» шокировал публику Фото: Наумов Роман © URA.RU

В столичном Дворце Ирины Винер отгремела музыкальная премия RU.TV. Фильм с российскими актерами завоевал главный приз на международном фестивале в Каннах. Фигурист Роман Костомаров получил премию в номинации «Без комментариев», а телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников, поцеловавшись со своим бывшим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном (Давой). Из материала URA.RU узнаете о главных событиях за прошедшую неделю из мира шоу-бизнеса.

Премия Художественного театра

В МХТ имени Чехова прошла торжественная церемония вручения премий Художественного театра, которая собрала на одной сцене звезд отечественной культуры и искусства. Церемония является платформой для признания и поддержки молодых и перспективных артистов.

В номинации «Театр» победу одержала актриса Ксения Трейстер из театра имени Вахтангова, передают «Известия». В категории кинематографа лучшей признана Рузиля Минекаева за роль в фильме «Слово пацана». Награду за отсутствующую актрису на сцене принял режиссер Федор Бондарчук.

Особой награды был удостоен Роман Костомаров. Худрук и директор МХТ Константин Хабенский вручил фигуристу престижную премию в номинации «Без комментариев», которой отмечают выдающиеся профессиональные и личные достижения.

Зал приветствовал фигуриста стоя Фото: Роман Наумов © URA.RU

Яркие моменты музыкальной премии RU.TV

Церемония вручения наград премии RU.TV запомнилась не только блестящими статуэтками, но и захватывающими номерами артистов. К примеру, Мари Краймбрери, получившая награду за «Лучшее сольное концертное шоу», поразила публику, исполняя трюки воздушной гимнастики во время выступления. По сообщению «Известий», она признана лучшей певицей.

Диму Билана удостоили награды за лучший клип. Исполнитель Мот был назван лучшим певцом, а коллектив Artik&Asti — лучшей группой. Особую награду «Легенда российского шоу-бизнеса» получила группа «Иванушки International», под чьи хиты зал был щедро осыпан конфетти. Неожиданным и самым обсуждаемым моментом церемонии стал поцелуй ведущих Ивана Чуйкова и Агаты Муцениеце, который произошел на сцене, добавив вечеру пикантности.

Поцелуй и скандал на шоу «Сокровища императора»

Бузова и Дава поцеловались

Ольга Бузова удивила всех, поцеловавшись с экс-возлюбленным Давой прямо во время съемок шоу «Сокровища императора». Пара рассталась через две недели после свадьбы на Мальдивах. Певица признавалась, что не понимает поступков своего бывшего, отмечая, что он «творит страшные вещи».

Сразу после разрыва на Манукяна обрушилась волна критики со стороны поклонников Бузовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мамаева и Погребняк покинули шоу «Сокровища императора»

Бывшим супругам российских футболистов Алане Мамаевой и Марии Погребняк пришлось покинуть проект «Сокровища императора» после скандала. Об этом Погребняк сообщила своим подписчикам в Telegram. По ее мнению, подруг подставили. Они не прошли последнее испытание, где надо было передавать друг другу воланчик, чтобы он не упал на землю. В телепроекте от ТНТ звезды сражаются за главный приз в размере одного млн юаней (около 14 млн рублей).

Итоги Каннского фестиваля

Фильм с российскими актерами победил на Каннском фестивале

На 77-м Каннском кинофестивале, проходившем на Лазурном берегу, главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера. В ленте главные роли исполнили актеры из РФ Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. За звание лучшей боролись 22 картины.

Гран-при досталось индийскому фильму «Все, что мы представляем как свет». Его сняла дебютировавшая в игровом формате, но уже известная зрителю по документальным работам Паял Кападиа. Спецприз жюри был передан работе под названием «Семя священного инжира» иранского режиссера Мохаммада Расулофа.

Собчак пришла на Каннский фестиваль в необычном платье. Видео

Российская журналистка Ксения Собчак пришла на показ фильма «Партенопа» (Parthenope) режиссера Паоло Соррентино в рамках Каннского фестиваля в необычном платье. Она рассказала, что по такому случаю решила выбрать продукцию бренда Loewe с родины Соррентино.