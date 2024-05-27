Многодетная семья курганца, участвующего в СВО, получила выплаты после паводка

Паводок в Курганской области прошел в апреле 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Мать шестерых детей из села Прорывное Курганской области Татьяна Ротмистрова, чей муж находится в зоне проведения спецоперации (СВО), рассказала, что власти помогли ей выплатами после наводнения. Об этом сообщается в пресс-службе правительства региона.

«Татьяна Ротмистрова — мать шестерых детей, ее муж сейчас находится в зоне СВО. Когда стало известно о том, что дом, в котором проживает семья, окажется затопленным, женщине предложили вместе с тремя младшими детьми переехать в пункт временного размещения. Две недели спустя они вернулись обратно и увидели последствия. Семья получила комплекс мер поддержки. Татьяна подала заявление на единовременную помощь, было принято положительное решение, потом на выплату по утрате имущества», — сообщается в сюжете «ГТРК Курган», опубликованном в telegram-канале правительства.

Уточняется, что позже женщине передали дополнительную помощь: гуманитарный продуктовый набор, дополнительную выплату в 10 тысяч рублей и сертификат в строительный магазин. Татьяна Ротмистрова рассказала, что в у нее в доме обмыло печки и обои, но мебель не пострадала. Всего дополнительные меры получили 900 человек и семей.

Сообщалось, что после наводнения более 10 семей в Курганской области получат жилье взамен утраченного в результате паводка. Единовременные выплаты в области получили свыше 13,5 тысяч человек, а компенсации в 50 и 100 тысяч рублей выплачены 4100 жителям.