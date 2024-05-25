В Курганской области 14 семей получат новое жилье после наводнения

Курганцы, пострадавшие в паводок, получают новое жилье (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
После наводнения больше десяти семей в Курганской области получат жилье взамен утраченного в результате ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«Новое жилье получат курганцы взамен 14 утраченных после паводка домов. Капитальный ремонт назначен уже по 236 домам», — пояснил в посте Шумков в своем telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что единовременные выплаты в 10 000 рублей получили в области более 13,5 тысяч человек. Он добавил, что после наводнения компенсации в 50 000 и 100 000 рублей выплачены 4100 жителям.
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