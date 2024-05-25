Общество В Курганской области 14 семей получат новое жилье после наводнения 26 мая 2024 в 19:04 Размер текста - 17 + Курганцы, пострадавшие в паводок, получают новое жилье (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области После наводнения больше десяти семей в Курганской области получат жилье взамен утраченного в результате ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Новое жилье получат курганцы взамен 14 утраченных после паводка домов. Капитальный ремонт назначен уже по 236 домам», — пояснил в посте Шумков в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что единовременные выплаты в 10 000 рублей получили в области более 13,5 тысяч человек. Он добавил, что после наводнения компенсации в 50 000 и 100 000 рублей выплачены 4100 жителям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После наводнения больше десяти семей в Курганской области получат жилье взамен утраченного в результате ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Новое жилье получат курганцы взамен 14 утраченных после паводка домов. Капитальный ремонт назначен уже по 236 домам», — пояснил в посте Шумков в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что единовременные выплаты в 10 000 рублей получили в области более 13,5 тысяч человек. Он добавил, что после наводнения компенсации в 50 000 и 100 000 рублей выплачены 4100 жителям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям