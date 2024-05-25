25 мая 2024
24 мая 2024

В Курганской области 14 семей получат новое жилье после наводнения

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Затопление в мкр Челноково. Курган, паводок, город курган, наводнение, затопление частного сектора, мкр челноково
Курганцы, пострадавшие в паводок, получают новое жилье (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

После наводнения больше десяти семей в Курганской области получат жилье взамен утраченного в результате ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Новое жилье получат курганцы взамен 14 утраченных после паводка домов. Капитальный ремонт назначен уже по 236 домам», — пояснил в посте Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что единовременные выплаты в 10 000 рублей получили в области более 13,5 тысяч человек. Он добавил, что после наводнения компенсации в 50 000 и 100 000 рублей выплачены 4100 жителям.

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После наводнения больше десяти семей в Курганской области получат жилье взамен утраченного в результате ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Новое жилье получат курганцы взамен 14 утраченных после паводка домов. Капитальный ремонт назначен уже по 236 домам», — пояснил в посте Шумков в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что единовременные выплаты в 10 000 рублей получили в области более 13,5 тысяч человек. Он добавил, что после наводнения компенсации в 50 000 и 100 000 рублей выплачены 4100 жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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