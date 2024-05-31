31 мая 2024

В Курганской области хотят закрыть единственную школу в поселке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители села Чистое просят сохранить школу
Жители села Чистое просят сохранить школу Фото:

Жители села Чистое Щучанского округа (Курганская область) просят местные власти сохранить единственную школу, в которой учатся их дети. Об этом жители рассказали в соцсети.

«В Чистовском сельском поселении имеется добротная двухэтажная кирпичная школа с газовым отоплением, теплым туалетом и водоснабжением. Если школу закроют, то село придет в запустение, а сюда только начали возвращаться молодые семьи. Просим не закрывать образовательное учреждение», — говорится в обращении жителей, опубликованном в паблике «Подслушано Щучье» в соцсети «ВКонтакте».

По словам сельчан, в Чистовскую школу приезжают на занятие дети из других маленьких деревень. В случае закрытия учебного заведения им придется с большим трудом добираться в другую школу по плохим дорогам или сидеть на дистанте, уточняется в обращении.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в департамент образования Курганской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители села Чистое Щучанского округа (Курганская область) просят местные власти сохранить единственную школу, в которой учатся их дети. Об этом жители рассказали в соцсети. «В Чистовском сельском поселении имеется добротная двухэтажная кирпичная школа с газовым отоплением, теплым туалетом и водоснабжением. Если школу закроют, то село придет в запустение, а сюда только начали возвращаться молодые семьи. Просим не закрывать образовательное учреждение», — говорится в обращении жителей, опубликованном в паблике «Подслушано Щучье» в соцсети «ВКонтакте». По словам сельчан, в Чистовскую школу приезжают на занятие дети из других маленьких деревень. В случае закрытия учебного заведения им придется с большим трудом добираться в другую школу по плохим дорогам или сидеть на дистанте, уточняется в обращении. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в департамент образования Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...