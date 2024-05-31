В Курганской области хотят закрыть единственную школу в поселке

Жители села Чистое Щучанского округа (Курганская область) просят местные власти сохранить единственную школу, в которой учатся их дети. Об этом жители рассказали в соцсети.
«В Чистовском сельском поселении имеется добротная двухэтажная кирпичная школа с газовым отоплением, теплым туалетом и водоснабжением. Если школу закроют, то село придет в запустение, а сюда только начали возвращаться молодые семьи. Просим не закрывать образовательное учреждение», — говорится в обращении жителей, опубликованном в паблике «Подслушано Щучье» в соцсети «ВКонтакте».
По словам сельчан, в Чистовскую школу приезжают на занятие дети из других маленьких деревень. В случае закрытия учебного заведения им придется с большим трудом добираться в другую школу по плохим дорогам или сидеть на дистанте, уточняется в обращении.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в департамент образования Курганской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!